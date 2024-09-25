Трамп пообещал "вывести" США из войны в Украине в случае победы на выборах
Кандидат в президенты США Дональд Трамп продолжает вести свою риторику
Getty Images/Global Images Ukraine
Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что его страна "застряла" в войне РФ против Украины и должна "выйти" оттуда. Республиканец пообещал добиться переговоров между Киевом и Москвой.
Об этом он заявил на предвыборном мероприятии в штате Джорджия, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Трампа, в случае победы он "урегулирует войну в Украине" и "положит конец хаосу на Ближнем Востоке", поскольку мир "очень близок к Третьей мировой войне".
"Байден и Камала втянули нас в эту войну в Украине и теперь они не могут нас оттуда вывести. Думаю, что мы погрязли в этой войне, если только я не стану президентом. Я с этим справлюсь. Я добьюсь переговоров", - заявил бывший президент США.
Трамп допустил сценарий, при котором Россия может победить в войне против Украины, приведя в подтверждение своих слов утверждение "кого-то", с кем общался на днях: "Они победили Гитлера, они победили Наполеона. Это то, что они делают. Они воюют, и это неприятно".
А после этого Трамп повторил неоднократно опровергнутый тезис о том, что США дали Украине "почти 300 миллиардов долларов", а Европа - "лишь небольшую долю от этой суммы". И обвинил Байдена в том, что он даже не пытался изменить ситуацию.
"Думаете, Байден не спит по ночам, думает, как мы заставим Европу заплатить? Нет, он спит", - подытожил Трамп.
Напомним, ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что завершить войну в Украине надо с помощью силы и мудрости.
На дебатах с вице-президентом Камалой Харрис Трамп уклонился от ответа, хочет ли он победы Украины в войне, повторяя лишь, что "хочет прекратить войну", и утверждая, что реальные человеческие потери в ней якобы достигают миллионов.
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