"Сесть за стол переговоров". Китай озвучил три позиции по урегулированию войны в Украине

Позиция Китая по урегулированию российско-украинской войны продолжает заключаться в том, чтобы немедленно прекратить боевые действия, сесть за стол переговоров и воздержаться от санкций и экономического давления против одной из сторон конфликта.

Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И на заседании Совета безопасности ООН, информирует Цензор.НЕТ.

"Все стороны должны определить приоритетом мир и людей и должны по-настоящему быть привержены продвижению мирных переговоров", - сказал он.

Какова позиция Китая?

По словам Ван И, Китай предлагает три принципа относительно войны в Украине: никакого расширения поля боя, начало диалога и сдерживание влияния войны на мировую экономику.

Глава МИД Китая подчеркнул, что ядерные объекты, такие как АЭС, критическая инфраструктура и гражданское население не могут быть мишенью.

"Чем больше оружия направляют в зону боевых действий, тем сложнее достичь прекращения огня. Такова реальность, с которой мы должны считаться. Все страны должны отказаться от менталитета Холодной войны", - пояснил позицию Пекина Ван И.

Он добавил, что "все больше и больше стран" Глобального Юга объединяются, чтобы "создать атмосферу и условия" мирного урегулирования войны.

Влияние войны на мировую экономику

По словам Ван И, необходимо "воздержаться от перетекания кризиса" на мировую экономику. Он призвал "не злоупотреблять односторонними санкциями, которые ограничивают деятельность бизнеса".

"Китай призывает международное сообщество увеличивать сотрудничество в области энергетики, финансов, торговли, продовольственной безопасности, а также защиты критически важных объектов инфраструктуры", - подчеркнул глава китайской дипломатии.

Китайский дипломат отметил, что "суверенитет и территориальная целостность всех стран должны уважаться".

"Цели и принципы Устава ООН должны выполняться. Законное беспокойство в связи с безопасностью всех стран должно восприниматься серьезно, а также важно поддержать все инициативы, направленные на урегулирование этого кризиса", - заявил Ван И.

Как добавил глава МИД Китая, Пекин не является частью войны, а вместо этого подталкивает стороны к переговорам и использует для этого "челночную дипломатию".

Мирное предложение Китая и Бразилии

23 мая правительства Бразилии и Китая заключили соглашение об урегулировании войны между Россией и Украиной, выступая за политические переговоры для достижения мира. Страны также просили поддержки международного сообщества.

В своем плане Китай и Бразилия предлагали нерасширение площади ведения боевых действий, недопущение эскалации и "не нагнетание ситуации любой стороной".

В документе отмечается, что обе страны поддерживают международную мирную конференцию, "проведенную в надлежащее время, признанное как Россией, так и Украиной, с равным участием всех сторон, а также честным обсуждением всех мирных планов".

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал предложение урегулирования войны России против Украины, которое выдвинули Китай и Бразилия. Глава государства назвал этот "мирный план" деструктивным и заранее согласованным с Кремлем.