Путин расширяет условия, при которых Россия может применить ядерное оружие

Кремлевский диктатор Владимир Путин провел заседание постоянного совещания Совета Безопасности относительно ядерного сдерживания.

Об этом пишет российское пропагандистское издание РИА Новости.

Путин расширил условия, при которых россияне смогут использовать ядерное вооружение, в частности:

Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Беларуси как участника Союзного государства.

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Россия может рассмотреть вопрос применения ядерного оружия уже после достоверных данных о массированном старте ракет и БПЛА при пересечении границы.

Агрессию со стороны неядерной державы с участием ядерной предлагается рассматривать как их совместное нападение на Россию.

Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в частности если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу.

Кроме того, Путин заявил, что в проекте основ госполитики России в области ядерного сдерживания расширена категория стран и военных союзов, дополнен перечень военных угроз.

По его словам, специалисты за последний год провели глубокий анализ, оценили необходимость корректировки подходов к возможному использованию ядерных сил.

Также хозяин Кремля считает, что уточнения основ госполитики России в области ядерного сдерживания являются выверенными и соответствующими военным угрозам и рискам, а ядерная триада остается важнейшей гарантией обеспечения безопасности государства и граждан.