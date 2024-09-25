  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Путин расширяет условия, при которых Россия может применить ядерное оружие
В тренде

Путин расширяет условия, при которых Россия может применить ядерное оружие

Общие новости

Кремлевский диктатор снова бряцает ядерным оружием

Путин расширяет условия, при которых Россия может применить ядерное оружие

Getty Images

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Кремлевский диктатор Владимир Путин провел заседание постоянного совещания Совета Безопасности относительно ядерного сдерживания.

Читайте такжеТрамп: Зеленский - величайший торговец в истории

Об этом пишет российское пропагандистское издание РИА Новости.

Путин расширил условия, при которых россияне смогут использовать ядерное вооружение, в частности:

  • Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Беларуси как участника Союзного государства.
  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
  • Россия может рассмотреть вопрос применения ядерного оружия уже после достоверных данных о массированном старте ракет и БПЛА при пересечении границы.
  • Агрессию со стороны неядерной державы с участием ядерной предлагается рассматривать как их совместное нападение на Россию.
  • Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в частности если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу.

Кроме того, Путин заявил, что в проекте основ госполитики России в области ядерного сдерживания расширена категория стран и военных союзов, дополнен перечень военных угроз.

По его словам, специалисты за последний год провели глубокий анализ, оценили необходимость корректировки подходов к возможному использованию ядерных сил.

Также хозяин Кремля считает, что уточнения основ госполитики России в области ядерного сдерживания являются выверенными и соответствующими военным угрозам и рискам, а ядерная триада остается важнейшей гарантией обеспечения безопасности государства и граждан.

По теме
yellow-arrow
США объявят пакет помощи Украине более чем на 8 млрд долларов, - Reuters
yellow-arrow
Красная для Брагару. Динамо доигрывает в меньшинстве матч с Лацио
yellow-arrow
Динамо - Лацио 0:3. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Владимир Путин война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Просто Квашин (Харків)
25.09.2024 в 23:30
Бункерний фюрер-пацюк виліз з нори перебити інформ-поток з засідання Генасамблеї ООН...
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
avatar
Просто Квашин (Харків)
25.09.2024 в 23:30
Бункерний фюрер-пацюк виліз з нори перебити інформ-поток з засідання Генасамблеї ООН...
Ответить
0
0
lynaveta
25.09.2024 в 22:49
Забоїться він
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости