Два Дня рождения Игоря Беланова

Как уже сообщал UA-Футбол, сегодня обладатель "Золотого мяча" 1986 года Игорь Беланов отмечает свой 64-й День рождения. Однако мало кто знает, что у экс-форварда одесского "Черноморца", киевского "Динамо" и сборной СССР есть еще одна дата, которую можно считать вторым Днем рождения.

Она приходится на конец декабря, когда почти десять лет назад легендарный футболист попал в страшное ДТП. Это произошло на зимней трассе при сложных погодных условиях. Возвращаясь от друзей с охоты, автомобиль сильно пострадал в аварии под Кропивницким (тогда еще Кировоградом).

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- Водитель автомобиля, в котором также находился я и двое моих товарищей, из-за быстрой езды не справился с управлением во время гололеда, - рассказал Игорь Иванович. – Машину понесло, она несколько раз перевернулась и улетела в придорожный кювет. Она разбилась вдребезги, мы же вылетели из салона через стекло – это нас и спасло. Можно сказать, что я родился в рубашке – Боженька уберег. Отделался лишь незначительными травмами. А вот одному из моих товарищей, Александру, повезло меньше, он очень пострадал. Я после того дорожно-транспортного происшествия Новый 2015-й год встречал в больнице. Мне зашивали голову, была трещина в шейном позвонке. Однако я, как и все одесситы, по своей натуре оптимист, поэтому выздоравливал быстро.

К счастью, история уже в далеком прошлом. Сейчас именинник чувствует себя хорошо, и выглядит моложе своих лет.