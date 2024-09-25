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США объявят пакет помощи Украине более чем на 8 млрд долларов, - Reuters

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Это может произойти завтра, 26 сентября, во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон

США объявят пакет помощи Украине более чем на 8 млрд долларов, - Reuters

Getty Images

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

США планируют объявить о предоставлении Украине военной помощи на сумму более 8 миллиардов долларов. Это может произойти завтра, 26 сентября, во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

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Об этом сообщает Reuters.

По данным анонимных источников издания, администрация президента США Джо Байдена ведет срочные переговоры с Конгрессом, чтобы позволить ей использовать 5,6 миллиарда долларов военной помощи Украине до 30 сентября - конца федерального финансового года, когда истекает срок действия полномочий.

В то же время ещё одна часть помощи будет касаться выделения 2,4 млрд долларов в рамках программы "Инициатива содействия безопасности Украины", которая позволяет администрации покупать оружие для Украины у компаний, а не брать его из американских вооружённых запасов.

Добавим, на сегодняшнем брифинге для прессы заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Украина получит всю помощь, которая была предусмотрена до конца каденции президента США Джо Байдена.

"Я пока не имею официальных объявлений по этому поводу, но могу вам сказать, что мы стремимся обеспечить, чтобы Украина получила ресурсы, одобренные Конгрессом", - сказала она.

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