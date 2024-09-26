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Спиваковский: Шепелев в Динамо играть не будет, но решительно отказывается куда-то переходить

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Журналист рассказал о нынешней ситуации игрока

Спиваковский: Шепелев в Динамо играть не будет, но решительно отказывается куда-то переходить

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Хавбек не провел еще ни одной минуты на поле за "бело-синих" в этом сезоне после того, как летом получил травму.

"Сейчас он лечится, занимается в тренажерке и по индивидуальному графику. Имея конкурентов в лице Рубчинского и Михайленко, игроков молодых и перспективных, ни Андриевский, ни Шепелев не относятся к тем, на кого Шовковский рассчитывает в далекой перспективе”.

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“Шепелев отказывается от каких-либо трансферов, хотя там есть варианты со вторыми лигами стран, входящих в топ-5 чемпионатов. Он решительно отказывается куда-нибудь переходить. Я же понимаю, что Шепелев в "Динамо" играть просто не будет", – сказал Спиваковский.

Контракт футболиста с "Динамо" действует до 31 декабря 2025 года.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Симченко
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