Владелец Ингульца рассказал о стоимости билетов на домашние игры команды

Президент клуба Александр Поворознюк ответил, сколько будут стоить билеты на домашние матчи команды на новом стадионе, на котором она должна играть во второй части сезона.

“Билеты будут стоить только на VIP'ы. Там будут дорогие билеты, потому что там сделаны такие условия. Кто буржуй и хочет деньги платит – пусть идет смотрит. А все остальные трибуны будут бесплатными. Для людей”, – сказал бизнесмен в эфире YouTube-канала “Александр Поворознюк”.

"Ингулец" был близок к снятию с розыгрыша УПЛ из-за запрета УАФ играть на новой домашней арене из-за проблем с документацией. В итоге удалось найти компромисс и клуб принял решение играть все матчи первого круга на выезде.