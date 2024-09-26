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Владелец Ингульца рассказал о стоимости билетов на домашние игры команды

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Большинство билетов будут доступны всем, несмотря на материальное положение

Владелец Ингульца рассказал о стоимости билетов на домашние игры команды

Фото: ФК Інгулець

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Президент клуба Александр Поворознюк ответил, сколько будут стоить билеты на домашние матчи команды на новом стадионе, на котором она должна играть во второй части сезона.

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“Билеты будут стоить только на VIP'ы. Там будут дорогие билеты, потому что там сделаны такие условия. Кто буржуй и хочет деньги платит – пусть идет смотрит. А все остальные трибуны будут бесплатными. Для людей”, – сказал бизнесмен в эфире YouTube-канала “Александр Поворознюк”.

"Ингулец" был близок к снятию с розыгрыша УПЛ из-за запрета УАФ играть на новой домашней арене из-за проблем с документацией. В итоге удалось найти компромисс и клуб принял решение играть все матчи первого круга на выезде.

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Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк
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Источник:
Олександр Поворознюк
Опубликовал: Александр Симченко
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