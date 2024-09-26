Вацко – о Себальосе: Если Динамо не активизирует опцию выкупа, то я бы на месте украинских клубов думал бы о перехвате

Известный комментатор высказался по поводу дебюта защитника Брайана Себальоса.

“Как говорил Шовковский, время Себальоса пришло. И много хорошего показал. Работа с мячом, агрессивность в борьбе, неуступчивость. Он стилистически отличается от всех центральных защитников, которые есть в "Динамо". Быстрый, резкий, на опережение много играет. С "Рухом" даже сильнее, чем с "Ворсклой", отыграл, если об обороне говорим. Забавно, когда переход чудака чуть не "зарезали", потому что он слишком низкого роста, а он в первом же матче забивает ударом головой".

"Себальос в поединке против "Руха" выиграл абсолютно все единоборства в обороне. Он может и невыдающегося роста, но как он выпрыгивает! У Краснопира рост 187 см, в воздухе очень хорошо играет, так Себальос его полностью переиграл. Себальосу еще нужно привыкать к интенсивности чемпионата. В отличие от Бразилии наши нападающие не очень обучены играть с мячом, но за мяч борются неистово. Под прессингом "Руха" Себальос 15 раз потерял мяч. Это много, но мы говорим о новом футболисте-иностранце. Позитив его футбола и игровых качеств перекрывает негативные моменты”.

“Хачериди отстаивал Себальоса, защищал решение о необходимости приобретения этого футболиста. За 1,2 млн долларов или евро Себальос – это топовое подписание. Если "Динамо" не активизирует опцию выкупа (Брайан в аренде), то я бы на месте украинских клубов, для которых заплатить миллион не проблема, думал бы о перехвате. Президента "Динамо" хочу поздравить с тем, что в клубе в отделе скаутинга появились ответственные самодостаточные фигуры, которые способны принимать решения во благо и отстаивать, защищать свои решения. А не просто заглядывать в рот шефу и работать только на то, чтобы шефа не разозлить. Артем Кравец, Женя Хачериди, эта динамовская молодежь — просто молодцы! Я не помню, когда последний раз "Динамо" получало такого качественно иностранного футболиста", — сказал Виктор в программе "Вацко on air".

Контракт игрока принадлежит бразильской "Форталезе".