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Силы обороны ликвидировали 1400 оккупантов и 10 танков за сутки - Генштаб

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Силы обороны ликвидировали 1400 оккупантов и 10 танков за сутки - Генштаб

The New York Times

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С 25 на 26 сентября, россияне потеряли на фронте 1400 военных, 10 танков, 44 бронемашины и более 70 артсистем.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 26.09.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 647 800 (+1400) человек ликвидировано;
  • танков - 8825 (+10) ед;
  • боевых бронированных машин - 17 348 (+44) ед;
  • артиллерийских систем - 18 620 (+71) ед;
  • РСЗО - 1199 ед;
  • средства ПВО - 959 (+7) ед;
  • самолетов - 369 ед;
  • вертолетов - 328 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 15 946 (+67) ед;
  • крылатых ракет - 2599 (+4) ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 25 353 (+105) ед;
  • специальной техники - 3190 (+22) ед.
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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