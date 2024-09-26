Силы обороны ликвидировали 1400 оккупантов и 10 танков за сутки - Генштаб
Темп сохраняется
The New York Times
С 25 на 26 сентября, россияне потеряли на фронте 1400 военных, 10 танков, 44 бронемашины и более 70 артсистем.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 26.09.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 647 800 (+1400) человек ликвидировано;
- танков - 8825 (+10) ед;
- боевых бронированных машин - 17 348 (+44) ед;
- артиллерийских систем - 18 620 (+71) ед;
- РСЗО - 1199 ед;
- средства ПВО - 959 (+7) ед;
- самолетов - 369 ед;
- вертолетов - 328 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 15 946 (+67) ед;
- крылатых ракет - 2599 (+4) ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 25 353 (+105) ед;
- специальной техники - 3190 (+22) ед.
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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