США объявили новый пакет помощи Украине на 375 млн долларов
Вскоре будет выделен ещё один пакет помощи
Getty Images / Global Images Ukraine
Администрация американского президента Джо Байдена объявила о дополнительной оборонной помощи для Украины. Она включает санкционирование пакета на сумму в 375 миллионов долларов.
Об этом сообщает Белый дом.
Пакет помощи, который почти вдвое превышает размер недавних поставок, включает артиллерийские боеприпасы, противовоздушную оборону, противотанковые ракеты и другое важное оружие и оборудование, которые США предоставили Украине. Среди основных элементов этого пакета - военное оборудование, которое включает:
- боеприпасы класса "воздух-земля"
- артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм
- ракеты с трубным запуском, с оптическим отслеживанием, с проводным наведением (TOW)
- противотанковые системы Javelin и AT-4
- бронетранспортеры M1117 Armored Security Vehicles и MRAP
- противоминно-устойчивые транспортные средства с защитой от засады (MRAP)
- легкие тактические автомобили
- бронированные мостовые системы
- стрелковое оружие
- патрульные катера
- подрывное оборудование и боеприпасы
- запчасти, вспомогательное оборудование.
Отмечается, что это уже 66-й транш оборудования, который Администрация Байдена предоставит Украине со складов Министерства обороны США, начиная с августа 2021 года.
Кроме выделенного пакета помощи на 375 млн долларов, ожидается, что США объявят о военной помощи Украине на $8 миллиардов.
Популярное сейчас
- Мудрику и еще двум игрокам Челси поставили ультиматум, – TBR
- "Но ведь киевлянам надо иметь какую-то гордость, разве нет?". Динамо – Лацио. Обзор послематчевой итальянской прессы
- Лига Европы. Динамо – Лацио 0:3. Центр обороны в роли апогея провала киевлян
- Первая потеря очков Динамо, ужасная травма Малиновского и поражения украинцев в АПЛ. Главные новости за 21 сентября
- Красавица дня. Тайная муза боксера, который произвел настоящий фурор в супертяжелом весе
- С Шевченко, Притулой, Беленюком и другими звездами. Свитолина отпраздновала 30-летие. ФОТО