США объявили новый пакет помощи Украине на 375 млн долларов

Администрация американского президента Джо Байдена объявила о дополнительной оборонной помощи для Украины. Она включает санкционирование пакета на сумму в 375 миллионов долларов.

Об этом сообщает Белый дом.

Пакет помощи, который почти вдвое превышает размер недавних поставок, включает артиллерийские боеприпасы, противовоздушную оборону, противотанковые ракеты и другое важное оружие и оборудование, которые США предоставили Украине. Среди основных элементов этого пакета - военное оборудование, которое включает:

боеприпасы класса "воздух-земля"

артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм

ракеты с трубным запуском, с оптическим отслеживанием, с проводным наведением (TOW)

противотанковые системы Javelin и AT-4

бронетранспортеры M1117 Armored Security Vehicles и MRAP

противоминно-устойчивые транспортные средства с защитой от засады (MRAP)

легкие тактические автомобили

бронированные мостовые системы

стрелковое оружие

патрульные катера

подрывное оборудование и боеприпасы

запчасти, вспомогательное оборудование.

Отмечается, что это уже 66-й транш оборудования, который Администрация Байдена предоставит Украине со складов Министерства обороны США, начиная с августа 2021 года.

Кроме выделенного пакета помощи на 375 млн долларов, ожидается, что США объявят о военной помощи Украине на $8 миллиардов.