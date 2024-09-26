  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. США объявили новый пакет помощи Украине на 375 млн долларов
В тренде

США объявили новый пакет помощи Украине на 375 млн долларов

Общие новости

Вскоре будет выделен ещё один пакет помощи

США объявили новый пакет помощи Украине на 375 млн долларов

Getty Images / Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Администрация американского президента Джо Байдена объявила о дополнительной оборонной помощи для Украины. Она включает санкционирование пакета на сумму в 375 миллионов долларов.

Об этом сообщает Белый дом.

Пакет помощи, который почти вдвое превышает размер недавних поставок, включает артиллерийские боеприпасы, противовоздушную оборону, противотанковые ракеты и другое важное оружие и оборудование, которые США предоставили Украине. Среди основных элементов этого пакета - военное оборудование, которое включает:

  • боеприпасы класса "воздух-земля"
  • артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм
  • ракеты с трубным запуском, с оптическим отслеживанием, с проводным наведением (TOW)
  • противотанковые системы Javelin и AT-4
  • бронетранспортеры M1117 Armored Security Vehicles и MRAP
  • противоминно-устойчивые транспортные средства с защитой от засады (MRAP)
  • легкие тактические автомобили
  • бронированные мостовые системы
  • стрелковое оружие
  • патрульные катера
  • подрывное оборудование и боеприпасы
  • запчасти, вспомогательное оборудование.

Отмечается, что это уже 66-й транш оборудования, который Администрация Байдена предоставит Украине со складов Министерства обороны США, начиная с августа 2021 года.

Кроме выделенного пакета помощи на 375 млн долларов, ожидается, что США объявят о военной помощи Украине на $8 миллиардов.

По теме
yellow-arrow
Украинская ПВО ночью уничтожила 66 шахедов и четыре ракеты - Воздушные силы
yellow-arrow
Силы обороны ликвидировали 1400 оккупантов и 10 танков за сутки - Генштаб
yellow-arrow
Вацко – о Себальосе: Если Динамо не активизирует опцию выкупа, то я бы на месте украинских клубов думал бы о перехвате
Украина США война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости