Украинская ПВО ночью уничтожила 66 шахедов и четыре ракеты - Воздушные силы

В ночь на 26 сентября 2024 года враг атаковал Сумскую область двумя ракетами неустановленного типа из Белгородской обл., Одесскую область - четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из акватории Черного моря. Также оккупанты выпустили по Украине 78 ударных БпЛА типа "Shahed" (районы пусков: Приморско-Ахтарск, Орел, Курск - рф).

Об этом сообщают Воздушные Силы ВС Украины.

К отражению воздушного нападения противника привлекались авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбиты четыре КАР Х-59/69 и 66 «шахедов». Восемь вражеских беспилотников локально потеряно в нескольких регионах Украины (информация о пострадавших или разрушениях не поступала). Один - вернулся в Россию, еще один остается в воздушном пространстве Украины, идет боевая работа.

Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Харьковской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Сумской, Полтавской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Харьковской областях.