Германия выделила 70 млн евро на помощь энергетике Украины этой зимой

Бюджетный комитет Германии утвердил зимний пакет помощи на 70 млн евро для поддержки украинской энергетики.

Об этом говорится в сообщении Министерства экономического сотрудничества и развития Германии.

"Эта поддержка является требованием солидарности, но она также отвечает интересам Германии. Потому что Украина также защищает нашу безопасность в Европе и Германии в этой войне.

В Минэнерго Украины считают, что заметных отключений электроэнергии этой зимой не избежать, несмотря на огромные ремонтные работы. Последствиями этого будут то, что из-за холода квартиры станут непригодными для проживания, школы придется закрыть, а фабрики перестанут производить. Замерзшие водопроводные трубы могут лопнуть, поставив под угрозу водоснабжение", - сказала федеральный министр развития Свенья Шульце.