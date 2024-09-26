Германия выделила 70 млн евро на помощь энергетике Украины этой зимой
ДТЕК
Бюджетный комитет Германии утвердил зимний пакет помощи на 70 млн евро для поддержки украинской энергетики.
Об этом говорится в сообщении Министерства экономического сотрудничества и развития Германии.
"Эта поддержка является требованием солидарности, но она также отвечает интересам Германии. Потому что Украина также защищает нашу безопасность в Европе и Германии в этой войне.
В Минэнерго Украины считают, что заметных отключений электроэнергии этой зимой не избежать, несмотря на огромные ремонтные работы. Последствиями этого будут то, что из-за холода квартиры станут непригодными для проживания, школы придется закрыть, а фабрики перестанут производить. Замерзшие водопроводные трубы могут лопнуть, поставив под угрозу водоснабжение", - сказала федеральный министр развития Свенья Шульце.
Эти деньги направят на обеспечение украинских городов и общин малыми теплоэлектроцентралями, котлами, генераторами и солнечными панелями.
Цель такого подхода - создание децентрализованного энергоснабжения с помощью небольших теплоэлектростанций или солнечных систем.
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