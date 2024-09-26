  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Германия выделила 70 млн евро на помощь энергетике Украины этой зимой
В тренде

Германия выделила 70 млн евро на помощь энергетике Украины этой зимой

Общие новости
Германия выделила 70 млн евро на помощь энергетике Украины этой зимой

ДТЕК

Новина українською

Бюджетный комитет Германии утвердил зимний пакет помощи на 70 млн евро для поддержки украинской энергетики.

Об этом говорится в сообщении Министерства экономического сотрудничества и развития Германии.

"Эта поддержка является требованием солидарности, но она также отвечает интересам Германии. Потому что Украина также защищает нашу безопасность в Европе и Германии в этой войне.

В Минэнерго Украины считают, что заметных отключений электроэнергии этой зимой не избежать, несмотря на огромные ремонтные работы. Последствиями этого будут то, что из-за холода квартиры станут непригодными для проживания, школы придется закрыть, а фабрики перестанут производить. Замерзшие водопроводные трубы могут лопнуть, поставив под угрозу водоснабжение", - сказала федеральный министр развития Свенья Шульце.

Эти деньги направят на обеспечение украинских городов и общин малыми теплоэлектроцентралями, котлами, генераторами и солнечными панелями.

Цель такого подхода - создание децентрализованного энергоснабжения с помощью небольших теплоэлектростанций или солнечных систем.

По теме
yellow-arrow
Украинская ПВО ночью уничтожила 66 шахедов и четыре ракеты - Воздушные силы
yellow-arrow
США объявили новый пакет помощи Украине на 375 млн долларов
yellow-arrow
Силы обороны ликвидировали 1400 оккупантов и 10 танков за сутки - Генштаб
Украина Германия Укрэнерго война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
BMZ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости