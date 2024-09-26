Ультрас Кривбасса погиб на войне против РФ - ему был всего 21 год

На войне против российских оккупантов погиб ультрас "Кривбасса" Даниил Настич. О трагическом известии сообщает пресс-служба криворожского клуба.

Родился 12 января 2003 года в Кривом Роге. Получал техническое образование, работал помощником машиниста на предприятии. В свободное время посещал футбольные матчи и был представителем фанатского движения "красно-белых" в составе "The Company".

С началом полномасштабной войны активно занимался волонтерской деятельностью в благотворительном фонде "Червона Калина". В апреле 2023 года вступил в ряды организации Центурия, где быстро получил авторитет и впоследствии стал командиром Криворожского отделения.

В мае 2024-го присоединился к 3-й Отдельной штурмовой бригаде. Служил в 1-м механизированном батальоне. Последний бой принял в Сватовском районе Луганщины 23 сентября.

UA-Футбол выражает глубокие и искренние соболезнования близким и родным Даниила.

Фото: thecompanykr