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Ультрас Кривбасса погиб на войне против РФ - ему был всего 21 год

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Фанатское сообщество Украины понесло очередную тяжелую потерю

Ультрас Кривбасса погиб на войне против РФ - ему был всего 21 год

Фото: thecompanykr

Новина українською

На войне против российских оккупантов погиб ультрас "Кривбасса" Даниил Настич. О трагическом известии сообщает пресс-служба криворожского клуба.

Родился 12 января 2003 года в Кривом Роге. Получал техническое образование, работал помощником машиниста на предприятии. В свободное время посещал футбольные матчи и был представителем фанатского движения "красно-белых" в составе "The Company".

С началом полномасштабной войны активно занимался волонтерской деятельностью в благотворительном фонде "Червона Калина". В апреле 2023 года вступил в ряды организации Центурия, где быстро получил авторитет и впоследствии стал командиром Криворожского отделения.

В мае 2024-го присоединился к 3-й Отдельной штурмовой бригаде. Служил в 1-м механизированном батальоне. Последний бой принял в Сватовском районе Луганщины 23 сентября.

UA-Футбол выражает глубокие и искренние соболезнования близким и родным Даниила.

Ультрас Кривбасса погиб на войне против РФ - ему был всего 21 год - изображение 1
Фото: thecompanykr
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Кривбасс (Кривой Рог) война с россией
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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
26.09.2024 в 13:25
Светлая память, Герою Украины! Красивый, светлый, очень позитивный молодой человек.... Очень жаль, что Украина теряет на этой войне своих лучших сыновей.
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Комментарии 1
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
26.09.2024 в 13:25
Светлая память, Герою Украины! Красивый, светлый, очень позитивный молодой человек.... Очень жаль, что Украина теряет на этой войне своих лучших сыновей.
Ответить
0
0

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