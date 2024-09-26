Зеленский: США выделили для Украины новую военную помощь на 7,9 млрд долларов
Подтверждение вчерашней информации от Reuters
Getty Images/Global Images Ukraine
Соединенные Штаты Америки выделили Украине новый пакет оборонной помощи на 7,9 млрд долларов, сообщил президент Украины Владимир Зеленский и поблагодарил за помощь.
"Мы используем эту помощь наиболее эффективным и прозрачным способом для достижения нашей главной общей цели: победы Украины, справедливого и прочного мира и трансатлантической безопасности.
Благодарен Соединенным Штатам за предоставление важнейших средств для защиты наших людей. Дополнительная батарея ПВО Patriot, другие средства противовоздушной обороны и перехватчики, беспилотники, ракеты большой дальности и боеприпасы класса «воздух - земля», а также средства для укрепления оборонно-промышленной базы Украины.
Также ценю решение расширить программы по подготовке большего количества наших пилотов для полетов на F-16, а также решительные санкции, введенные для дальнейшего ограничения способности России финансировать свою агрессию против Украины", - говорится в сообщении.
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