Зеленский: США выделили для Украины новую военную помощь на 7,9 млрд долларов

Соединенные Штаты Америки выделили Украине новый пакет оборонной помощи на 7,9 млрд долларов, сообщил президент Украины Владимир Зеленский и поблагодарил за помощь.

"Мы используем эту помощь наиболее эффективным и прозрачным способом для достижения нашей главной общей цели: победы Украины, справедливого и прочного мира и трансатлантической безопасности.



Благодарен Соединенным Штатам за предоставление важнейших средств для защиты наших людей. Дополнительная батарея ПВО Patriot, другие средства противовоздушной обороны и перехватчики, беспилотники, ракеты большой дальности и боеприпасы класса «воздух - земля», а также средства для укрепления оборонно-промышленной базы Украины.

Также ценю решение расширить программы по подготовке большего количества наших пилотов для полетов на F-16, а также решительные санкции, введенные для дальнейшего ограничения способности России финансировать свою агрессию против Украины", - говорится в сообщении.