  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Байден разрешил передать Украине авиабомбы большой дальности JSOW. Что еще в пакете помощи?
В тренде

Байден разрешил передать Украине авиабомбы большой дальности JSOW. Что еще в пакете помощи?

Общие новости
Обновлено

Далекобойным ударам быть?

Байден разрешил передать Украине авиабомбы большой дальности JSOW. Что еще в пакете помощи?

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Соединенные Штаты Америки (США) выделили Украине военную помощь на сумму 7,9 млрд долларов. В пакет войдут крылатые авиационные бомбы Joint Stand-off Weapon (JSOW).

Об этом сообщает Белый дом.

Байден заявил, что принял это решение, чтобы "усилить возможности Украины для нанесения дальнобойных ударов".

Байден санкционировал 5,5 миллиарда долларов из Presidential Drawdown Authority, чтобы гарантировать, что его администрация сможет полностью использовать финансирование, выделенное Конгрессом, на поддержку для Украины, а затем пополнить запасы США.

В том же числе Министерство обороны Штатов выделит 2,4 миллиарда долларов на помощь Украине, что позволит обеспечить страну:

  • средствами противовоздушной обороны;
  • беспилотными авиационными системами;
  • боеприпасами класса "воздух-земля".

В частности пакет помощи будет включать:

  • боеприпасы большой дальности Joint Stand-off Weapon;
  • дополнительная батарея противовоздушной обороны (ПВО) Patriot и ракет к ней;

Незадолго до этого стало известно, что США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на общую сумму $375 млн.

По теме
yellow-arrow
Россияне дронами атаковали железнодорожный вокзал на Сумщине
yellow-arrow
Зеленский: США выделили для Украины новую военную помощь на 7,9 млрд долларов
yellow-arrow
Ультрас Кривбасса погиб на войне против РФ - ему был всего 21 год
Украина США Джо Байден война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
White House
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости