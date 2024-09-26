Байден разрешил передать Украине авиабомбы большой дальности JSOW. Что еще в пакете помощи?

Соединенные Штаты Америки (США) выделили Украине военную помощь на сумму 7,9 млрд долларов. В пакет войдут крылатые авиационные бомбы Joint Stand-off Weapon (JSOW).

Об этом сообщает Белый дом.

Байден заявил, что принял это решение, чтобы "усилить возможности Украины для нанесения дальнобойных ударов".

Байден санкционировал 5,5 миллиарда долларов из Presidential Drawdown Authority, чтобы гарантировать, что его администрация сможет полностью использовать финансирование, выделенное Конгрессом, на поддержку для Украины, а затем пополнить запасы США.

В том же числе Министерство обороны Штатов выделит 2,4 миллиарда долларов на помощь Украине, что позволит обеспечить страну:

средствами противовоздушной обороны;

беспилотными авиационными системами;

боеприпасами класса "воздух-земля".

В частности пакет помощи будет включать:

боеприпасы большой дальности Joint Stand-off Weapon;

дополнительная батарея противовоздушной обороны (ПВО) Patriot и ракет к ней;

Незадолго до этого стало известно, что США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на общую сумму $375 млн.