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Россияне дронами атаковали железнодорожный вокзал на Сумщине

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Ранения получили три работника вокзала

Россияне дронами атаковали железнодорожный вокзал на Сумщине

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Российские оккупационные войска атаковали железнодорожную станцию на Сумщине, в результате чего ранены 3 человека.

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Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Около 13 часов РФ ударили FPV-дронами по железнодорожной станции Хутор-Михайловский (г. Дружба) Шосткинского района.

"В результате атаки врага получили ранения трое работников железнодорожного вокзала", - отметили в прокуратуре.

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