Россияне дронами атаковали железнодорожный вокзал на Сумщине
Ранения получили три работника вокзала
фото из свободных источников
Российские оккупационные войска атаковали железнодорожную станцию на Сумщине, в результате чего ранены 3 человека.
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Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Около 13 часов РФ ударили FPV-дронами по железнодорожной станции Хутор-Михайловский (г. Дружба) Шосткинского района.
"В результате атаки врага получили ранения трое работников железнодорожного вокзала", - отметили в прокуратуре.
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