Ермак и Себига провели встречу с министром иностранных дел Китая

Руководитель Офиса президента Украины Андрея Ермака и министр иностранных дел Андрей Сибига провели встречу с министром иностранных дел Китая Ван И, во время которой обсудили "перспективы дальнейших контактов на самом высоком уровне".

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Об этом говорится в сообщении Ермака.

"Вместе с министром иностранных дел Андреем Сибигой встретились с министром иностранных дел Китая Ван И. Поблагодарил Китай за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Обсудили перспективы дальнейших контактов на высшем уровне", - написал Ермак.

В конце августа Ермак заявлял, что убежден, что президент Владимир Зеленский встретится с лидером Китая Си Цзиньпином.

Министр иностранных дел Китая Ван И во время заседания Совета Безопасности ООН заявил, что Китай продолжает придерживаться позиции, что для окончания войны в Украине (которую он называет "кризисом") нужно немедленно прекратить огонь, начать переговоры и воздержаться от санкций и экономического давления.