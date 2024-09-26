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Ермак и Себига провели встречу с министром иностранных дел Китая

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Обсудили перспективы дальнейших контактов на высшем уровне

Ермак и Себига провели встречу с министром иностранных дел Китая

фото из соцсетей

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Руководитель Офиса президента Украины Андрея Ермака и министр иностранных дел Андрей Сибига провели встречу с министром иностранных дел Китая Ван И, во время которой обсудили "перспективы дальнейших контактов на самом высоком уровне".

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Об этом говорится в сообщении Ермака.

"Вместе с министром иностранных дел Андреем Сибигой встретились с министром иностранных дел Китая Ван И. Поблагодарил Китай за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Обсудили перспективы дальнейших контактов на высшем уровне", - написал Ермак.

В конце августа Ермак заявлял, что убежден, что президент Владимир Зеленский встретится с лидером Китая Си Цзиньпином.

Министр иностранных дел Китая Ван И во время заседания Совета Безопасности ООН заявил, что Китай продолжает придерживаться позиции, что для окончания войны в Украине (которую он называет "кризисом") нужно немедленно прекратить огонь, начать переговоры и воздержаться от санкций и экономического давления.

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Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
26.09.2024 в 17:37
От би обміняти всіх наших полонених українців на єрмака....
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Комментарии 2
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Просто Квашин (Харків)
26.09.2024 в 17:37
От би обміняти всіх наших полонених українців на єрмака....
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aleks68
26.09.2024 в 17:52
для того чтобы обменять его нужно для начала посадить
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