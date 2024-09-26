Коломойский: Меня взяли в качестве заложника, посадили в тюрьму и требуют деньги

Украинский олигарх и бывший президент "Днепра" Игорь Коломойский заявил, почему он отказался вносить залог и обвинил государство в рэкете.

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"Во-первых, частично – это невозможно вносить. Во-вторых, есть ограничения. А в-третьих, я считаю, что это рэкет, который идет с самого верха и с самого начала мне говорили, что будет (размер залога) 3 миллиарда с чем-то еще до того, как меня посадили. Меня предупредили работники СБУ, что будет 3 миллиарда залога. У меня записаны разговоры, в которых говорят о 3 миллиардах. 300 не облагаемых налогом (минимумов) – это реальная сумма залога. А когда 100 миллионов долларов – это то, что собирает наша СБУ по команде администрации президента из всех, кого задерживают. У нас были прецеденты, когда с моих партнеров собирали по 100 миллионов. Меня взяли в качестве заложника, посадили в тюрьму и требуют деньги. Учитывая, что я еще временно не гражданин Украины, а гражданин Израиля, есть правила у израильтян. Не поддаваться на шантаж и изъятие денег", - заявил Коломойский.

Напомним, в прошлом году украинские правоохранители сообщили, что подозревают Коломойского в легализации полумиллиарда гривен путем их вывода за границу.

Спустя несколько дней НАБУ сообщило, что подозревает олигарха в завладении 9,2 миллиарда гривен.

В ноябре 2023 года суд избрал олигарху меру пресечения в виде ареста с возможностью внести залог в размере 3,7 млрд гривен. После этого размер залога несколько раз уменьшали.

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При этом уже в мае этого года правоохранители сообщили о подозрении Коломойскому в заказе убийства адвоката. В рамках этого дела его поместили под арест без возможности внесения залога.