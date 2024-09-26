  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Коломойский: Меня взяли в качестве заложника, посадили в тюрьму и требуют деньги
В тренде

Коломойский: Меня взяли в качестве заложника, посадили в тюрьму и требуют деньги

Общие новости
Обновлено

Заявление олигарха, который уже год находится под стражей

Коломойский: Меня взяли в качестве заложника, посадили в тюрьму и требуют деньги

Фото: Depositphotos.com

Новина українською

Украинский олигарх и бывший президент "Днепра" Игорь Коломойский заявил, почему он отказался вносить залог и обвинил государство в рэкете.

Читайте такжеКоломойскому отменили арест по одному из дел, но он останется в СИЗО

"Во-первых, частично – это невозможно вносить. Во-вторых, есть ограничения. А в-третьих, я считаю, что это рэкет, который идет с самого верха и с самого начала мне говорили, что будет (размер залога) 3 миллиарда с чем-то еще до того, как меня посадили. Меня предупредили работники СБУ, что будет 3 миллиарда залога. У меня записаны разговоры, в которых говорят о 3 миллиардах.

300 не облагаемых налогом (минимумов) – это реальная сумма залога. А когда 100 миллионов долларов – это то, что собирает наша СБУ по команде администрации президента из всех, кого задерживают. У нас были прецеденты, когда с моих партнеров собирали по 100 миллионов.

Меня взяли в качестве заложника, посадили в тюрьму и требуют деньги. Учитывая, что я еще временно не гражданин Украины, а гражданин Израиля, есть правила у израильтян. Не поддаваться на шантаж и изъятие денег", - заявил Коломойский.

Напомним, в прошлом году украинские правоохранители сообщили, что подозревают Коломойского в легализации полумиллиарда гривен путем их вывода за границу.

Спустя несколько дней НАБУ сообщило, что подозревает олигарха в завладении 9,2 миллиарда гривен.

В ноябре 2023 года суд избрал олигарху меру пресечения в виде ареста с возможностью внести залог в размере 3,7 млрд гривен. После этого размер залога несколько раз уменьшали.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

При этом уже в мае этого года правоохранители сообщили о подозрении Коломойскому в заказе убийства адвоката. В рамках этого дела его поместили под арест без возможности внесения залога.

По теме
yellow-arrow
Арбитры УПЛ приняли участие в семинаре от УАФ. ФОТО
yellow-arrow
Йовичевич возглавил болгарский Лудогорец
yellow-arrow
Верес - Шахтер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Игорь Коломойский СК Днепр-1 Днепр война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Информатор
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
FC Energy (Новая Каховка)
26.09.2024 в 19:45
я і забув, що цей чат старих порохофілів
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 4
FC Energy (Новая Каховка)
26.09.2024 в 19:45
я і забув, що цей чат старих порохофілів
Ответить
0
0
Лекарь (село Дарниця)
26.09.2024 в 19:10
Цеж треба. Казка про Буратіно заграла новими фарбами :) Ляльки взяли в заручники Карабаса-Барабаса та вимагають від нього 5 золотих (або більше). Беня-карабас, як воно? Бути заручником у власного блазня? Зробив нас усіх разом, але потім зробили тебе?
Ответить
1
1
Gican85 (Киев)
26.09.2024 в 18:56
Тоже мне новость. Вырастил монстра - пожинай плоды!
Ответить
0
0
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
26.09.2024 в 18:52
Какая наглость, так врать! Тебя, Игорь Валерьевич спрятали от США в Украине, до лучших, для тебя, времён.
Ответить
2
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости