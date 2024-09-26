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Арбитры УПЛ приняли участие в семинаре от УАФ. ФОТО

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Двухдневный семинар проходил в Киеве

Арбитры УПЛ приняли участие в семинаре от УАФ. ФОТО

uaf.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

24-25 сентября УАФ провела в Киеве промежуточный семинар арбитров УПЛ.

Программа двухдневного мероприятия включала насыщенную теоретическую составляющую, индивидуальные собеседования, а также сдачу арбитрами и ассистентами арбитра фитнес-теста Yo-Yo на поле УТК им. Банникова.

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