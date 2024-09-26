Арбитры УПЛ приняли участие в семинаре от УАФ. ФОТО
Двухдневный семинар проходил в Киеве
uaf.ua
24-25 сентября УАФ провела в Киеве промежуточный семинар арбитров УПЛ.
Программа двухдневного мероприятия включала насыщенную теоретическую составляющую, индивидуальные собеседования, а также сдачу арбитрами и ассистентами арбитра фитнес-теста Yo-Yo на поле УТК им. Банникова.
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