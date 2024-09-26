В реестре пропавших без вести в настоящее время насчитывается 55 тыс. человек, большинство из них - военнослужащие
Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Andrea Carrubba/Anadolu Agency
Сейчас в Едином реестре лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, содержится информация о 55 тысячах человек.
Об этом в интервью Укринформу сообщил заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко.
"На сегодня Реестр содержит информацию о 55 тысячах человек. Большинство из них - это военнослужащие. Эта цифра достаточно динамична: когда место пребывания пропавших без вести лиц устанавливают, в некоторых случаях оказывается, что гражданин, например, - в плену. К сожалению, устанавливаем и погибших среди тех, кого считали пропавшими без вести", - отметил он.
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Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на июль 2024 года в Едином реестре лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, в розыске находились 42 тыс. человек.
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