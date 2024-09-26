Партия Каладзе использовала фото разрушенных украинских городов в предвыборной кампании. ФОТО
В том числе и разрушенный стадион в Чернигове
фото из свободных источников
Правящая партия экс-игрока "Динамо" и мэра Тбилиси Кахи Каладзе "Грузинская мечта" использовала изображения уничтоженных российскими войсками украинских городов для своей предвыборной кампании.
Об этом пишет издание "Грузия Online".
Ряд плакатов и видеоролик, где кадрам бомбардировок противопоставляются фонтаны и новые автобусы в грузинских городах, представили сегодня. Так, избирателям предлагают "выбрать мир" и сказать "нет войне".
В частности, "Грузинская мечта" использовала разрушенные РФ стадион имени Юрия Гагарина в Чернигове и Мариупольский драмтеатр в предвыборной кампании.
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на эту кампанию, заявив: "Я никогда не видела ничего настолько позорного, такого оскорбительного для нашей культуры, традиций, истории и веры... Какое это ничтожество, вывешивать для своего народа плакат, изготовленных в "кузницах КГБ", без достоинства и стыда. С достоинством до ада".
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