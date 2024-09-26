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Партия Каладзе использовала фото разрушенных украинских городов в предвыборной кампании. ФОТО

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В том числе и разрушенный стадион в Чернигове

Партия Каладзе использовала фото разрушенных украинских городов в предвыборной кампании. ФОТО

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Правящая партия экс-игрока "Динамо" и мэра Тбилиси Кахи Каладзе "Грузинская мечта" использовала изображения уничтоженных российскими войсками украинских городов для своей предвыборной кампании.

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Об этом пишет издание "Грузия Online".

Ряд плакатов и видеоролик, где кадрам бомбардировок противопоставляются фонтаны и новые автобусы в грузинских городах, представили сегодня. Так, избирателям предлагают "выбрать мир" и сказать "нет войне".

В частности, "Грузинская мечта" использовала разрушенные РФ стадион имени Юрия Гагарина в Чернигове и Мариупольский драмтеатр в предвыборной кампании.

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на эту кампанию, заявив: "Я никогда не видела ничего настолько позорного, такого оскорбительного для нашей культуры, традиций, истории и веры... Какое это ничтожество, вывешивать для своего народа плакат, изготовленных в "кузницах КГБ", без достоинства и стыда. С достоинством до ада".

Партия Каладзе использовала фото разрушенных украинских городов в предвыборной кампании. ФОТО - изображение 1Партия Каладзе использовала фото разрушенных украинских городов в предвыборной кампании. ФОТО - изображение 2Партия Каладзе использовала фото разрушенных украинских городов в предвыборной кампании. ФОТО - изображение 3
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Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
26.09.2024 в 21:31
Зовсім недавно Ігор Семйон писав велику статтю про пітінського міньєтчика каладзе... Який це видатний футболіст (пам`ятаю 2 автоголи в Тбілісі від італійців) та чудового економіста, зразкового сім`янина, патріота Грузії (недавно закликав грузин стати на коліна та вибачитись перед ка.цапами) та просто видатну особистість в історії світу....
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Комментарии 7
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Просто Квашин (Харків)
26.09.2024 в 21:31
Зовсім недавно Ігор Семйон писав велику статтю про пітінського міньєтчика каладзе... Який це видатний футболіст (пам`ятаю 2 автоголи в Тбілісі від італійців) та чудового економіста, зразкового сім`янина, патріота Грузії (недавно закликав грузин стати на коліна та вибачитись перед ка.цапами) та просто видатну особистість в історії світу....
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Andrumas (Düsseldorf)
26.09.2024 в 21:26
Я разговаривал с несколькими грузинами и все говорили, что каладзе это мразь, причём уже много лет так говорят.
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
26.09.2024 в 21:15
Від щирого серця бажаю всім цим каладзам, тимощукам, п'янічам спідорака ануса 4 стадії.
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жажа_the_best (Харьков)
26.09.2024 в 20:58
Сегодня отцу украинской демократии Петру Первому исполняецца 59. Кто-нибудь уже открыл шампанское и выпил за его здоровье??
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жажа_the_best (Харьков)
26.09.2024 в 20:35
Каладзе агент фсб такой же как и шевченкофф и реброфф... И все они воспитанники дырявого королевства суркиса...
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aleks68
26.09.2024 в 20:34
тварь продажная
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storm_ua (Николаев)
26.09.2024 в 20:26
Какая же падаль и гниль..... путлеровский 4ленсос поганый.
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