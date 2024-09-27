  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Байден объявил о пакете военной помощи Украине на 2,4 млрд долларов
В тренде

Байден объявил о пакете военной помощи Украине на 2,4 млрд долларов

Общие новости

Список, что в него вошло

Байден объявил о пакете военной помощи Украине на 2,4 млрд долларов

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму $2.4 млрд.

Читайте такжеЗеленский: США выделили для Украины новую военную помощь на 7,9 млрд долларов

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

В пакет помощи войдут:

  • Боеприпасы и поддержка украинских систем противовоздушной обороны;
  • Боеприпасы класса "воздух-земля";
  • БПЛА и компоненты для поддержки украинского производства БПЛА;
  • Оборудование для борьбы с БПЛА;
  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
  • Морские беспилотники;
  • Средства защищенной связи;
  • Оборудование и материально-технические средства для поддержки украинского производства боеприпасов;
  • Запасные части, техническое обслуживание и поддержка, а также другое вспомогательное оборудование.

Вероятнее всего, это часть от объявленного ранее пакета помощи на $7.9 млрд.

Большая часть пакета ($5.5 млрд) поступит по программе PDA - то есть прямо со складов Пентагона.

По теме
yellow-arrow
Мирослав Ступар объяснил, почему рефери удалил Брагару в матче Лацио
yellow-arrow
Украинский защитник Теплице: В команде меня называют Шева
yellow-arrow
Лига Европы. Фенербахче Моуриньо не без проблем обыграл Юнион Сент-Жилуаз
Джо Байден война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
жажа_the_best (Харьков)
27.09.2024 в 00:27
Пора ядерку давать Украине. Только она может остановить плешивого безумца!
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
27.09.2024 в 00:27
Пора ядерку давать Украине. Только она может остановить плешивого безумца!
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости