Байден объявил о пакете военной помощи Украине на 2,4 млрд долларов
Список, что в него вошло
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму $2.4 млрд.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
В пакет помощи войдут:
- Боеприпасы и поддержка украинских систем противовоздушной обороны;
- Боеприпасы класса "воздух-земля";
- БПЛА и компоненты для поддержки украинского производства БПЛА;
- Оборудование для борьбы с БПЛА;
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- Морские беспилотники;
- Средства защищенной связи;
- Оборудование и материально-технические средства для поддержки украинского производства боеприпасов;
- Запасные части, техническое обслуживание и поддержка, а также другое вспомогательное оборудование.
Вероятнее всего, это часть от объявленного ранее пакета помощи на $7.9 млрд.
Большая часть пакета ($5.5 млрд) поступит по программе PDA - то есть прямо со складов Пентагона.
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жажа_the_best (Харьков)
27.09.2024 в 00:27
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