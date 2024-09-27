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Комментатор – о Шелихове: Главное, чтобы после войны он не выплыл в Украине

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Комментатор – о Шелихове: Главное, чтобы после войны он не выплыл в Украине

Фото: ФК Металлист 1925

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Роберто Моралес высказался о поступке экс-вратаря "Днепра" Дениса Шелихова.

“Меня как раз отпустили комментировать матчи сборной, так я приехал и узнал эту историю. Я только посмеялся. Для меня Шелихов – комедийный персонаж, только и всего.

Выходит, он не нашел себе вариантов даже на уровне Первой лиги Украины, даже в клубах, где играют за еду, и сделал все, чтобы перебраться в Беларусь. Он испугался мобилизации и скрылся. Думаю, он балансировал между Второй лигой и любительским чемпионатом".

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“У него не было бы профессионального контракта, поэтому призвали бы. В результате Шелихов заранее готовился к тому, чтобы переплыть водную границу, тренировался с ластами. Отнесся к этому вопросу максимально серьезно, но для меня это все равно забавный персонаж. Главное, чтобы после войны он не выплыл в Украине", – заявил Моралес.

Последним клубом Шелихова в Украине была сумская "Виктория".

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Денис Шелихов Роберто Моралес
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Источник:
Sport-express
Опубликовал: Александр Симченко
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