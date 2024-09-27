Комментатор – о Шелихове: Главное, чтобы после войны он не выплыл в Украине

Роберто Моралес высказался о поступке экс-вратаря "Днепра" Дениса Шелихова.

“Меня как раз отпустили комментировать матчи сборной, так я приехал и узнал эту историю. Я только посмеялся. Для меня Шелихов – комедийный персонаж, только и всего.

Выходит, он не нашел себе вариантов даже на уровне Первой лиги Украины, даже в клубах, где играют за еду, и сделал все, чтобы перебраться в Беларусь. Он испугался мобилизации и скрылся. Думаю, он балансировал между Второй лигой и любительским чемпионатом".