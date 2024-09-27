Федецкий: Кроме Днепра и Днепра-1 у Коломойского были Кривбасс, Волынь, Арсенал и Карпаты. И все исчезали
Бывший игрок Днепра – о банкротстве клуба
fc-dnipro.com.ua
Экс-защитник команды высказал свое мнение о финалисте ЛЕ 2014/15, которым с 1996 по 2019 год владел Игорь Коломойский.
“До сих пор не могу понять, зачем он довел до банкротства настоящий “Днепр”. Можно было часть долга заплатить, некоторых игроков продать, некоторых оставить, например, молодежь. Начали бы со Второй лиги, но была бы та эмблема, история и ультрас, которые были и остаются одними из лучших в Украине”.
"Кроме "Днепра" и "Днепра-1", у Коломойского были "Кривбасс", "Волынь", "Арсенал" и "Карпаты". И все исчезали”, – приводит слова экс-защитника Sport.ua.
Федецкий защищал цвета "Днепра" с 2012 по 2016 годы (115 матчей).
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