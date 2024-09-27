Футболисты Руха играют больше всех среди воспитанников клубов 58 чемпионатов

CIES Football Observatory опубликовала рейтинг клубов, чьи футболисты до 21 года сыграли самый большой процент времени в национальном чемпионате. Анализировали команды из 58 лиг за последние 3 года.

Лидером рейтинга оказался "Рух" с показателем 41,1% игровых минут в исполнении игроков до 21 года. Второе место занял датский "Нордшелланн", третье – "Олимпик" из Узбекистана.

В воскресенье подопечные Пономарева будут принимать "Колос", а 5 октября попробуют свои силы на поле "Александрии". После шести сыгранных поединков в УПЛ львовский коллектив находится на 7-й позиции (11 баллов).