Футболисты Руха играют больше всех среди воспитанников клубов 58 чемпионатов
Львовский коллектив возглавил интересный рейтинг
Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
CIES Football Observatory опубликовала рейтинг клубов, чьи футболисты до 21 года сыграли самый большой процент времени в национальном чемпионате. Анализировали команды из 58 лиг за последние 3 года.
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Лидером рейтинга оказался "Рух" с показателем 41,1% игровых минут в исполнении игроков до 21 года. Второе место занял датский "Нордшелланн", третье – "Олимпик" из Узбекистана.
В воскресенье подопечные Пономарева будут принимать "Колос", а 5 октября попробуют свои силы на поле "Александрии". После шести сыгранных поединков в УПЛ львовский коллектив находится на 7-й позиции (11 баллов).
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Источник:CIES Football Observatory
Опубликовал: Александр Симченко
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