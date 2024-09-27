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Украинские арбитры будут работать на матче Юношеской лиги УЕФА

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Главным рефери выступит Дмитрий Кубряк

Украинские арбитры будут работать на матче Юношеской лиги УЕФА

Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов

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На ответном матче 1-го раунда Пути чемпионов Юношеской Лиги УЕФА "Сараево" (Босния и Герцеговина) - "Академия Пандева" (Северная Македония) будет работать украинская бригада арбитров. Об этом информирует сайт УАФ со ссылкой на УЕФА.

Главным судьей выступит Дмитрий Кубряк. На линиях ему будут помогать Валентин Куцев и Алексей Миронов. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять местный специалист Нихад Льячич.

Матч состоится 2 октября, и начнется в 19:00 по киевскому времени. Первая игра завершилась со счетом 2:2.

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Юношеская Лига УЕФА Дмитрий Кубряк
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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