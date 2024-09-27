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Еще 1370 оккупантов. Генштаб назвал потери врага за сутки

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Уже почти дотягивает до 650 тысяч

Еще 1370 оккупантов. Генштаб назвал потери врага за сутки

Zelenskiy Official

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За минувшие сутки Силы обороны уничтожили 1370 российских оккупантов, 21 танк, 48 бронемашин и 58 артсистем.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 27.09.24 примерно составляют:

  • личного состава - 649 170 (+1370);
  • танков - 8846 (+21);
  • боевых бронированных машин - 17396 (+48);
  • артиллерийских систем - 18678 (+58);
  • РСЗО - 1199;
  • средств ПВО - 961 (+2);
  • самолетов - 369;
  • вертолетов - 328;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 16031 (+85);
  • крылатые ракеты - 2608;
  • кораблей/катеров - 28;
  • подводных лодок - 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 25411 (+58);
  • специальной техники - 3192 (+2).
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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