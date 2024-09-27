Еще 1370 оккупантов. Генштаб назвал потери врага за сутки
Уже почти дотягивает до 650 тысяч
Zelenskiy Official
За минувшие сутки Силы обороны уничтожили 1370 российских оккупантов, 21 танк, 48 бронемашин и 58 артсистем.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 27.09.24 примерно составляют:
- личного состава - 649 170 (+1370);
- танков - 8846 (+21);
- боевых бронированных машин - 17396 (+48);
- артиллерийских систем - 18678 (+58);
- РСЗО - 1199;
- средств ПВО - 961 (+2);
- самолетов - 369;
- вертолетов - 328;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 16031 (+85);
- крылатые ракеты - 2608;
- кораблей/катеров - 28;
- подводных лодок - 1;
- автомобильной техники и автоцистерн - 25411 (+58);
- специальной техники - 3192 (+2).
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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