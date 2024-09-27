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Трамп заявил, что все же встретится с Зеленским

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Встреча пройдёт сегодня

Трамп заявил, что все же встретится с Зеленским

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп сообщил, что встретится в пятницу, 27 сентября, с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке.

"Президент Зеленский попросил встретиться со мной, и я встречусь с ним завтра утром около 9:45 (16:45 по киевскому времени. - Ред.) в Trump Tower. Это позор, что происходит в Украине. Столько смертей, столько разрушений, это ужасно", - сказал он.

Такое заявление республиканец сделал после того, как Зеленский провел встречи с президентом США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис, на которых показал свой план победы. Украинский президент говорил, что хочет представить этот документ и Трампу.

Ранее в предвыборном штабе кандидата в президенты США Дональда Трампа заявили, что ничего не знают о возможной встрече республиканца с президентом Украины. Хотя до этого сам Трамп говорил, что, "наверное", встретится с Зеленским, который сейчас находится в США.

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Источник:
Donald J. Trump
Опубликовал: Александр Бураков
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