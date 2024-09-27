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Во время ночной атаки силы ПВО уничтожили 24 шахеда

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Все сбить не удалось

Во время ночной атаки силы ПВО уничтожили 24 шахеда

A. Gusev's Photo, Pacific Press

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В ночь на 27 сентября 2024 года противник атаковал баллистической ракетой Искандер-М/KN-23 из оккупированного Крыма, двумя крылатыми ракетами Х-22 с бомбардировщиков Ту-22М3 из акватории Черного моря. Также оккупанты выпустили по Украине 32 ударных БпЛА типа "Shahed" (район пусков: Приморско-Ахтарск - рф).

Об этом сообщают Воздушные Силы ВС Украины.

К отражению воздушного нападения противника привлекались зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбито 24 "шахеда". Один беспилотник вошел в воздушное пространство Румынии, еще один вражеский БпЛА локально потерян в результате противодействия РЭБ Сил обороны Украины.

Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.

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Опубликовал: Александр Бураков
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