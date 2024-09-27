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Федецкий: Лично мне нравится система в немецком футболе

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Бывший футболист объяснил свой выбор

Федецкий: Лично мне нравится система в немецком футболе

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Экс-игрок сборной Украины Артем Федецкий рассказал, почему ему нравится немецкая система построения футбольных клубов.

- Лично мне нравится система в немецком футболе, где клубом руководит группа инвесторов. Кто не хочет больше заниматься футболом - может продать свою долю другому инвестору.

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- Немецкая система в Украине прижилась бы?

- В первую очередь должен быть защищен футболист. Должен быть гарантийный платеж от клуба, условно говоря, на сезон в размере годового зарплатного фонда. Премии - это мотивация и это другое. Надо собирать владельцев клубов и разговаривать. Если бы все подошли с достоинством к этому, то система думаю бы заработала.

В Германии хорошая картинка, заполненные стадионы. Я там был всего год в небольшом клубе "Дармштадт" и видел, как все работает. Менеджмент, маркетинг, работа с болельщиками - все на самом высоком уровне. Это сначала непросто все строить, но когда эта машина заработает, то дальше уже надо только не мешать, - считает Федецкий.

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Артем Федецкий
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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