Федецкий: Лично мне нравится система в немецком футболе
Бывший футболист объяснил свой выбор
Экс-игрок сборной Украины Артем Федецкий рассказал, почему ему нравится немецкая система построения футбольных клубов.
- Лично мне нравится система в немецком футболе, где клубом руководит группа инвесторов. Кто не хочет больше заниматься футболом - может продать свою долю другому инвестору.
- Немецкая система в Украине прижилась бы?
- В первую очередь должен быть защищен футболист. Должен быть гарантийный платеж от клуба, условно говоря, на сезон в размере годового зарплатного фонда. Премии - это мотивация и это другое. Надо собирать владельцев клубов и разговаривать. Если бы все подошли с достоинством к этому, то система думаю бы заработала.
В Германии хорошая картинка, заполненные стадионы. Я там был всего год в небольшом клубе "Дармштадт" и видел, как все работает. Менеджмент, маркетинг, работа с болельщиками - все на самом высоком уровне. Это сначала непросто все строить, но когда эта машина заработает, то дальше уже надо только не мешать, - считает Федецкий.
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