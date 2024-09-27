Россия ударила ракетами по управлению Нацполиции в Кривом Роге - есть пострадавшие

Утром в пятницу, 27 сентября, страна-агрессор Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу Днепропетровской области, попав в районное управление Национальной полиции.

"Около 9:15 враг нанес ракетный удар по районному управлению полиции, пока известно, что в результате попадания есть пострадавшие. Под завалами могут находиться люди", - говорится в сообщении Нацполиции Украины.

В результате попадания разрушениям подверглось административное здание, повреждены частные дома, расположенные рядом. Сейчас полиция и спасатели работают на месте происшествия.