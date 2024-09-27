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Россия ударила ракетами по управлению Нацполиции в Кривом Роге - есть пострадавшие

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Удар баллистикой

Россия ударила ракетами по управлению Нацполиции в Кривом Роге - есть пострадавшие

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Утром в пятницу, 27 сентября, страна-агрессор Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу Днепропетровской области, попав в районное управление Национальной полиции.

"Около 9:15 враг нанес ракетный удар по районному управлению полиции, пока известно, что в результате попадания есть пострадавшие. Под завалами могут находиться люди", - говорится в сообщении Нацполиции Украины.

В результате попадания разрушениям подверглось административное здание, повреждены частные дома, расположенные рядом. Сейчас полиция и спасатели работают на месте происшествия.

По информации председателя Днепропетровской ОГА Сергея Лысака, в Кривом Роге уже четверо пострадавших мужчин, двое из них госпитализированы в состоянии средней тяжести.

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