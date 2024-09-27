Луческу назвал экс-легионеров Шахтера, с которыми все еще общается

Бывший главный тренер "Шахтера" Мирча Луческу рассказал, что до сих пор поддерживает контакт с бразильскими футболистами, которые работали под его руководством в составе "горняков" (2004-2016).

"Каждый из них говорит, что многое выиграл от знакомства со мной. И мы остались в хороших отношениях. Жадсон и Фернандиньо звонят мне. И это я не говорю о Луисе Адриано. Я очень помог бразильцам. Они приезжали к нам в возрасте 18-19 лет.

Я начал изучать португальский ради них, потому что не хотел, чтобы они учили русский. Я действительно был для них как отец. Вместе с ними приехали и их жены, ведь у бразильцев, как правило, есть девушки с 14-15 лет. В 19 лет они женятся, рожают детей, поэтому многие из них добиваются успеха в карьере. Они очень семейные. С каждым бразильцем приезжало еще около 20 друзей, но я соглашался, потому что знал, о чем их спросить, а они знали, что мне ответить", - поделился Луческу.