В Британии предполагают, что разрешение на удары западным оружием по РФ будет до начала зимы
До конца года примут решение
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Силы обороны Украины могут получить разрешение на удары вглубь территории России с помощью дальнобойного оружия союзников уже к зиме, предположил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми.
"Мы встречаемся здесь, на Генассамблее ООН. Я знаю, что президент Зеленский встречается с президентом Байденом в Вашингтоне. Впереди также встреча "Группы двадцати". Я ожидаю, что в ближайшие дни и недели мы будем иметь очень сильную позицию, чтобы обеспечить Украину всем необходимым, поскольку мы приближаемся к этой тяжелой зиме 2025 года.
Экономика Путина в плохом состоянии. Ему будет очень трудно справиться с количеством потерь и жертв, которые он понес.
Украине уже удалось отвоевать половину захваченных земель. Ей уже удалось выбить Путина из Черного моря. Она пошла в наступление в Курской области и, надеюсь, удержит эти позиции. На самом деле именно сейчас тот момент, ведь мы переходим с осени в зимний период, когда Запад должен продемонстрировать свою смелость и абсолютную преданность", - добавил главный британский дипломат.
По данным The Times, США позволят ВСУ дальнобойные удары по территории России, но только с помощью британских ракет Storm Shadow и французских Scalp, ведь в Лондоне и Париже поддерживают такой шаг.
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