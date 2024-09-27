Военные поставки Украине на 2025 год находятся под угрозой - Bloomberg
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metinvestholding.com
Военные поставки для Украины на следующий год находятся под угрозой, поскольку некоторые союзники испытывают трудности с обеспечением финансирования, а другие отказываются его увеличить, говорится в материале Bloomberg.
Украина пытается убедить западных союзников выполнить свои обещания, поскольку приближается третья зима с момента вторжения России в 2022 году.
В то же время, военная машина Москвы опережает способность Киева получать необходимые боеприпасы, ракеты и другое оборудование для защиты от атак. По словам одного из источников, это свидетельствует о том, что экономика России работает на военные нужды, тогда как союзники Украины этого не делают.
Большая часть военной поддержки для Украины в 2025 году связана с соглашением стран "Группы семи" о предоставлении $50 миллиардов в виде кредитов за счет доходов от замороженных активов Центрального банка России.
Даже если соглашение подпишут, $50 миллиардов не хватит для удовлетворения потребностей Украины в течение еще одного года войны. Союзники вынуждены будут искать дополнительные финансовые ресурсы.
2024 год станет особенно важным, поскольку в 2026-м российская экономика может столкнуться с усиленным давлением, что, по мнению одного из европейских правительств, ослабит уверенность Путина в том, что время работает на его стороне.
Однако политическая динамика может измениться в зависимости от результата президентских выборов в США, где Дональд Трамп сойдется в борьбе с вице-президентом Камалой Харрис.
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