NYT: В США визит Зеленского восприняли "без энтузиазма", мероприятия с его участием имели низкую посещаемость

По мере того, как война России против Украины затягивается, "звездная сила" украинского президента в Вашингтоне заметно угасает, что потенциально может иметь ужасные последствия для будущей военной помощи Киеву от США.

Читайте также Трамп заявил, что все же встретится с Зеленским

Об этом пишет издание NYT.

"Когда президент Украины Владимир Зеленский посетил США в декабре 2022 года, его встречала большая толпа, бурные аплодисменты и пакет помощи на сумму почти 50 миллиардов долларов. Но по мере того, как война затягивается, президент Украины получает значительно более спокойную встречу в Вашингтоне и сталкивается с гневными вопросами со стороны некоторых республиканцев", - пишет издание.

По словам журналистов, Зеленский считается "самым убедительным защитником Украины, одаренным способностью прорываться сквозь заангажированность Конгресса призывами к ускорению поставок оружия и другой помощи Киеву".

Издание отмечает, что это продемонстрировала встреча Зеленского в США в четверг, 26 сентября, - прием был гораздо более "холодным и приглушенным".

С Зеленским за закрытыми дверями встретились несколько десятков законодателей, а спикер Палаты представителей Майк Джонсон проигнорировал украинского президента.

NYT напоминает, что сейчас Украина получает военную помощь от США в рамках пакета на сумму почти 61 миллиард долларов, который Конгресс одобрил весной.

26 сентября президент США Джо Байден объявил, что Америка отправит Украине вооружение на сумму почти 8 миллиардов долларов, включая планерные бомбы, ракеты ПВО и дополнительную батарею Patriot.

"Но когда эта военная помощь закончится, судьба Украины снова в значительной степени будет зависеть от готовности Конгресса продолжать пополнять военный сундук Зеленского", - отмечают журналисты издания.

NYT напомнило, что в четверг Зеленский провел две встречи в Капитолии: сначала ответил на вопросы двухпартийной группы из около 20 сенаторов, в том числе демократа из Нью-Йорка, лидера большинства Чака Шумера и республиканца из Кентукки, лидера меньшинства Митча Макконнелла, затем он встретился с двухпартийной группой из около десятка членов Палаты представителей, в том числе с Хакимом Джеффрисом.

Издание пишет, что Зеленскому, который 25 сентября выступал с речью на Генеральной Ассамблее ООН, не посчастливилось прибыть на Капитолийский холм после того, как обе палаты Конгресса объявили перерыв на время предвыборной кампании. Это стало причиной того, что мероприятия с участием украинского президента имели "низкую посещаемость".

"Лидеры Конгресса не приложили усилий для того, чтобы привлечь внимание к его визиту: ни Шумер, ни Макконнелл не обратились к СМИ лично или через электронную почту, как это происходило во время предыдущих визитов Зеленского.", - пишет NYT.

Издание отмечает, что почти каждый законодатель, который присутствовал на заседаниях, ранее неоднократно голосовал в поддержку военной помощи Украине.

"У ряда сенаторов и сам Зеленский, и воля украинского народа бороться и защищать свою страну до сих пор вызывают восхищение, но в других кругах визит украинского президента встретили с гневом из-за того, что некоторые республиканцы заявили, что он, мол, продемонстрировал приверженность демократам и администрации Байдена во время избирательного сезона", - резюмировал NYT.