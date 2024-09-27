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NYT: В США визит Зеленского восприняли "без энтузиазма", мероприятия с его участием имели низкую посещаемость

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Авторитетное американское издание проанализировало визит президента Украины

NYT: В США визит Зеленского восприняли "без энтузиазма", мероприятия с его участием имели низкую посещаемость

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

По мере того, как война России против Украины затягивается, "звездная сила" украинского президента в Вашингтоне заметно угасает, что потенциально может иметь ужасные последствия для будущей военной помощи Киеву от США.

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Об этом пишет издание NYT.

"Когда президент Украины Владимир Зеленский посетил США в декабре 2022 года, его встречала большая толпа, бурные аплодисменты и пакет помощи на сумму почти 50 миллиардов долларов. Но по мере того, как война затягивается, президент Украины получает значительно более спокойную встречу в Вашингтоне и сталкивается с гневными вопросами со стороны некоторых республиканцев", - пишет издание.

По словам журналистов, Зеленский считается "самым убедительным защитником Украины, одаренным способностью прорываться сквозь заангажированность Конгресса призывами к ускорению поставок оружия и другой помощи Киеву".

Издание отмечает, что это продемонстрировала встреча Зеленского в США в четверг, 26 сентября, - прием был гораздо более "холодным и приглушенным".

С Зеленским за закрытыми дверями встретились несколько десятков законодателей, а спикер Палаты представителей Майк Джонсон проигнорировал украинского президента.

NYT напоминает, что сейчас Украина получает военную помощь от США в рамках пакета на сумму почти 61 миллиард долларов, который Конгресс одобрил весной.

26 сентября президент США Джо Байден объявил, что Америка отправит Украине вооружение на сумму почти 8 миллиардов долларов, включая планерные бомбы, ракеты ПВО и дополнительную батарею Patriot.

"Но когда эта военная помощь закончится, судьба Украины снова в значительной степени будет зависеть от готовности Конгресса продолжать пополнять военный сундук Зеленского", - отмечают журналисты издания.

NYT напомнило, что в четверг Зеленский провел две встречи в Капитолии: сначала ответил на вопросы двухпартийной группы из около 20 сенаторов, в том числе демократа из Нью-Йорка, лидера большинства Чака Шумера и республиканца из Кентукки, лидера меньшинства Митча Макконнелла, затем он встретился с двухпартийной группой из около десятка членов Палаты представителей, в том числе с Хакимом Джеффрисом.

Издание пишет, что Зеленскому, который 25 сентября выступал с речью на Генеральной Ассамблее ООН, не посчастливилось прибыть на Капитолийский холм после того, как обе палаты Конгресса объявили перерыв на время предвыборной кампании. Это стало причиной того, что мероприятия с участием украинского президента имели "низкую посещаемость".

"Лидеры Конгресса не приложили усилий для того, чтобы привлечь внимание к его визиту: ни Шумер, ни Макконнелл не обратились к СМИ лично или через электронную почту, как это происходило во время предыдущих визитов Зеленского.", - пишет NYT.

Издание отмечает, что почти каждый законодатель, который присутствовал на заседаниях, ранее неоднократно голосовал в поддержку военной помощи Украине.

"У ряда сенаторов и сам Зеленский, и воля украинского народа бороться и защищать свою страну до сих пор вызывают восхищение, но в других кругах визит украинского президента встретили с гневом из-за того, что некоторые республиканцы заявили, что он, мол, продемонстрировал приверженность демократам и администрации Байдена во время избирательного сезона", - резюмировал NYT.

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Комментарии
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storm_ua (Николаев)
27.09.2024 в 18:01
Ахаха рашист квашин сам на себя в сбу заявляет) блохастая крыса, ты тут единственный провокатор, и путлеровский холуй и комуняка.
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Комментарии 6
storm_ua (Николаев)
27.09.2024 в 18:01
Ахаха рашист квашин сам на себя в сбу заявляет) блохастая крыса, ты тут единственный провокатор, и путлеровский холуй и комуняка.
Ответить
2
1
avatar
Просто Квашин (Харків)
27.09.2024 в 17:48
Злочинна організація ЖУКи (Ждуни, Ухилянти, Колаборанти) на цьому сайті - oleg.m.3972 (Харьков), walkacom ( раменское), Ariakiev01 (Київ), Gican85 (Горловка), TIRAN (Макеевка), Andrumas (Dusseldorf), download1 (huyersk), oda1979 (Запорожье), acsakal (Belgorod), ukatan (Зачепилівка), Hate_Hate (воронеж), Вarcelinius(Zhmerinka), Море23(Одесса), same tak(він же Alex68), Nevermore (Донецк), dynamo kiev #1 (Charlotte ), Американец 2000 (Харьков), Darian Clark (Montreal - Quebec), жужа_the_best (бєлгород), MAGA KING, Петруха, Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt) -- обожнюють та поважають бункерного фюрера-педофіла та пропагандують "руський мір" та розповсюджують рашистські фейки...
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0
4
Gican85 (Киев)
27.09.2024 в 17:24
Надо было всем звездным составом 95 квартала ехать с коронным номером на рояле, может тогда энтузиазма было бы больше?
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1
3
Лекарь (село Дарниця)
27.09.2024 в 17:13
Таке враження, що на зустрічі з Зеленським продавали квитки.
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2
0
Romedon
27.09.2024 в 16:54
Як несподівано.Нікому не цікавий прострочений зе презерватив під каблуком фсбшного єрмака.
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6
3
dimonxman 3rd (London)
27.09.2024 в 18:04
Если б не этот "зе презерватив", ты б уже су ка был мертв!
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