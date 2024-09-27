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Зеленский и Трамп проводят встречу в Нью-Йорке. ФОТО

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Встреча все-таки состоялась

Зеленский и Трамп проводят встречу в Нью-Йорке. ФОТО

t.me/holosameryky

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В Нью-Йорке началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа.

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Об этом сообщает Голос Америки.

Напомним, ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп обвинил президента Украины Владимира Зеленского в "грязных выпадах" в свою сторону и отказывался от встречи. Зеленский планировал представить Трампу свой План победы над РФ.

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Комментарии
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Gican85 (Киев)
27.09.2024 в 19:27
Одной ж0пой на трех стульях не усидишь: и Байден, и Камала, и Трамп
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0
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Комментарии 4
Gican85 (Киев)
27.09.2024 в 19:27
Одной ж0пой на трех стульях не усидишь: и Байден, и Камала, и Трамп
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0
2
avatar
жажа_the_best (Харьков)
27.09.2024 в 19:08
Два кремлёвских выбл*ядка решают как разрушать дальше Украину...
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1
3
terber (ternopil)
27.09.2024 в 19:24
не хрюкай московит
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2
1
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Просто Квашин (Харків)
27.09.2024 в 19:42
це тобі педик кадирівці говорять ?
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