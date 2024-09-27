Зеленский и Трамп проводят встречу в Нью-Йорке. ФОТО
Встреча все-таки состоялась
t.me/holosameryky
В Нью-Йорке началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа.
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Об этом сообщает Голос Америки.
Напомним, ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп обвинил президента Украины Владимира Зеленского в "грязных выпадах" в свою сторону и отказывался от встречи. Зеленский планировал представить Трампу свой План победы над РФ.
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Gican85 (Киев)
27.09.2024 в 19:27
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