Трамп после встречи с Зеленским заговорил, что он "за справедливый мир" для Украины

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что выступает за "справедливый" мир для Украины, но воздержался от конкретики относительно того, какое соглашение о завершении войны между Россией и Украиной считал бы справедливым.

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Об этом Трамп заявил в общении со СМИ после встречи с Зеленским в Нью-Йорке.

На вопрос о том, каким Трамп видит справедливое соглашение о прекращении российско-украинской войны, он ответил: "Об этом еще рано говорить".

"У меня есть мои идеи, а у президента (Зеленского – ред.) точно есть свои собственные идеи. Но он (мир – ред.) должен быть справедливым", – сказал Дональд Трамп.

Зеленский, который стоял рядом с ним, вставил свою ремарку о том, что эта война вообще никогда не должна была бы начаться.

"Путин убил столько людей. И конечно же мы должны делать все, чтобы давить на него для прекращения войны. Он на нашей территории – это самое важное понимать – это он на нашей территории", – подчеркнул президент Украины.

Перед переговорами Трамп похвалил то, как Зеленский действовал во время попытки демократов в Конгрессе объявить ему импичмент, и заявил, что у них "прекрасные отношения". Однако он сразу сказал то же самое о своих отношениях с правителем России и снова выразил уверенность, что сможет быстро остановить войну.