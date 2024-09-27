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Трамп после встречи с Зеленским заговорил, что он "за справедливый мир" для Украины

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Но, как всегда, без малейших подробностей

Трамп после встречи с Зеленским заговорил, что он "за справедливый мир" для Украины

t.me/holosameryky

Новина українською

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что выступает за "справедливый" мир для Украины, но воздержался от конкретики относительно того, какое соглашение о завершении войны между Россией и Украиной считал бы справедливым.

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Об этом Трамп заявил в общении со СМИ после встречи с Зеленским в Нью-Йорке.

На вопрос о том, каким Трамп видит справедливое соглашение о прекращении российско-украинской войны, он ответил: "Об этом еще рано говорить".

"У меня есть мои идеи, а у президента (Зеленского – ред.) точно есть свои собственные идеи. Но он (мир – ред.) должен быть справедливым", – сказал Дональд Трамп.

Зеленский, который стоял рядом с ним, вставил свою ремарку о том, что эта война вообще никогда не должна была бы начаться.

"Путин убил столько людей. И конечно же мы должны делать все, чтобы давить на него для прекращения войны. Он на нашей территории – это самое важное понимать – это он на нашей территории", – подчеркнул президент Украины.

Перед переговорами Трамп похвалил то, как Зеленский действовал во время попытки демократов в Конгрессе объявить ему импичмент, и заявил, что у них "прекрасные отношения". Однако он сразу сказал то же самое о своих отношениях с правителем России и снова выразил уверенность, что сможет быстро остановить войну.

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Дональд Трамп Владимир Зеленский война с россией
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Источник:
Українська правда
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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storm_ua (Николаев)
27.09.2024 в 22:37
Просто Квашин (Харків)27.09.2024 в 22:23Давай ка.цап нах.... Ви ублюдкиВ догонку тебе крыса кремлевская, нет в украинском слова ублюдок. Более тупого идIота чем ты найти сложно)))
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Комментарии 5
storm_ua (Николаев)
27.09.2024 в 22:37
Просто Квашин (Харків)27.09.2024 в 22:23Давай ка.цап нах.... Ви ублюдкиВ догонку тебе крыса кремлевская, нет в украинском слова ублюдок. Более тупого идIота чем ты найти сложно)))
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0
0
storm_ua (Николаев)
27.09.2024 в 22:14
Всё правильно, нам надо быть нейтральными в между партийными разборками в США.
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avatar
Просто Квашин (Харків)
27.09.2024 в 22:23
Давай ка.цап нах.... Ви ублюдки нам вже 70 років розповідали що робити....
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storm_ua (Николаев)
27.09.2024 в 22:32
Просто Квашин (Харків)27.09.2024 в 21:18З суддею розрахувались чи із-за нічейного результата......квашин.мразота , эй путлеровский выродок, нет в украинском слова "нічЕйного"....читай по слогам падаль...нічИйного. Так что кремлекрыс, подгорает о4ко, как я тебя вскрываю что ты украинского нифига не знаешь)) запомни квашин, путлеровский ты 4леносос, не было и не будет в украинском языке слова "унилий" нет слова " пе*ик" нет слова " вражда" и т.д по списку....ты питарас мохнатый еще скажи что поребрик это украинское слово...клоун
 
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storm_ua (Николаев)
27.09.2024 в 22:38
Просто Квашин (Харків)27.09.2024 в 22:23Давай ка.цап нах.... Ви ублюдки В догонку тебе крыса кремлевская, нет в украинском слова ублюдок. Более тупого идIота чем ты найти сложно)))
 
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