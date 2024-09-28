"Коррупция — культурная проблема или рациональный выбор", - украинские арбитры посетили лекцию от УАФ

Представители Комитета по этике и честной игре УАФ прочитали украинским арбитрам лекцию по теме "Коррупция — культурная проблема или рациональный выбор".

Во время лекции рефери ознакомились с миссией комитета, которая состоит в поддержке и продвижении принципов честной игры, нравственного поведения и справедливости в футболе и создании футбольной среды, свободной от коррупции, договорных матчей и нечестной игры, с высоким уровнем этических стандартов для всех участников.

Также слушатели были ознакомлены с главными принципами нравственного поведения в соответствии с Кодексом этики и честной игры УАФ.