Шахтер теряет очки в таблице, а Гвардиола – на сезон лидера Ман Сити. Главные новости за 27 сентября

Матч начался на 20 минут позже из-за воздушной тревоги. Все самое интересное в поединке, который открыл 8-й тур УПЛ, произошло во втором тайме. На реализованный Судаковым пенальти классным хлестким ударом ответил Клец. Штурм "Шахтера" дивидендов не принес. Сейчас "горняки" занимают 4-ю строчку (13 очков). "Верес" временно поднимается на 13-ю позицию (6 пунктов).

Сбылись худшие прогнозы. Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что полузащитник "горожан" Родри пропустит остаток сезона-2024/25 из-за разрыва передней крестообразной связки. Напомним, 28-летний игрок покинул поле на 21-й минуте матча против "Арсенала" (2:2) после столкновения с Томасом Партеем.

Согласно данным Игоря Бурбаса, речь идет об Андрее Ярмоленко и Александре Зинченко. Не так давно главный тренер "Арсенала" Микель Артета говорил, что Александр будет отсутствовать еще "несколько недель" из-за травмы икроножной мышцы. Что касается Андрея, то информации о проблемах со здоровьем вингера "Динамо" не было. Напомним, 11 октября национальная команда сыграет против Грузии, а 14-го числа – второй матч с Чехией.

"Ворскла" обратилась в УПЛ, а также к "Полесью" и "Александрии" с просьбой о переносе этих матчей на выезд. Согласие житомирян уже получено – игра 9-го тура состоится в Житомире (6 октября), а вот вопрос о встрече 10-го тура в Александрии решается (19 октября). Об этом сообщает пресс-служба "зелено-белых". Все дело в том, что на стадионе "Ворскла" им. А. Бутовского продолжаются масштабные работы по укладке нового газона.

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Стали известны сроки восстановления защитника "Динамо" Брайана Себальоса, который получил травму в матче 1-го тура Лиги Европы с "Лацио" (0:3). Как сообщает пресс-служба киевлян, после тщательного обследования и проведения МРТ подтвердился предварительный диагноз – повреждение мышц задней поверхности бедра. Ориентировочный срок его реабилитации – три недели.

"Боруссия" тотально провалила дебют против худшей команды лиги. К экватору первого тайма "шмели" уже горели со счетом 0:2 на табло. Это был очередной нехороший симптом. Но к счастью для "Боруссии", один из купленных у "Штутгарта" топчиков оказался настоящим. Два его гола и заработанный пенальти приносят 3 очка.