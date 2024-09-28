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За день уничтожены десятки танков, ББМ, артсистем и БПЛА. Генштаб обнародовал потери врага за последние сутки

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Также ликвидировали почти 1,5 тысячи пехотинцев

За день уничтожены десятки танков, ББМ, артсистем и БПЛА. Генштаб обнародовал потери врага за последние сутки

Генштаб ЗСУ

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Генеральный штаб ВСУ обнародовал ориентировочные потери противника за последние сутки. Украинскими воинами было уничтожено 1470 россиян, а также немало техники.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.09.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - 650640 (+1470) человек ликвидировано
  • танков - 8860 (+14)
  • боевых бронированных машин - 17438 (+42)
  • артиллерийских систем - 18733 (+55)
  • РСЗО - 1203 (+4)
  • средства ПВО - 961 (0)
  • самолетов - 369 (0)
  • вертолетов - 328 (0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 16093 (+62)
  • крылатые ракеты - 2610 (+2)
  • корабли/катера - 28 (0)
  • подводные лодки - 1 (0)
  • автомобильной техники и автоцистерн - 25411 (0)
  • специальная техника - 3291 (+99)
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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