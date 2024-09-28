За день уничтожены десятки танков, ББМ, артсистем и БПЛА. Генштаб обнародовал потери врага за последние сутки
Также ликвидировали почти 1,5 тысячи пехотинцев
Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб ВСУ обнародовал ориентировочные потери противника за последние сутки. Украинскими воинами было уничтожено 1470 россиян, а также немало техники.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.09.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - 650640 (+1470) человек ликвидировано
- танков - 8860 (+14)
- боевых бронированных машин - 17438 (+42)
- артиллерийских систем - 18733 (+55)
- РСЗО - 1203 (+4)
- средства ПВО - 961 (0)
- самолетов - 369 (0)
- вертолетов - 328 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 16093 (+62)
- крылатые ракеты - 2610 (+2)
- корабли/катера - 28 (0)
- подводные лодки - 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн - 25411 (0)
- специальная техника - 3291 (+99)
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- СМИ: Сикан перенес операцию. Игрок, вероятно, выбыл на долгий срок
- Динамо огласило официальные сроки восстановления Себальоса
- "Есть негласные правила, норма поведения", - Конопля о том, что один из игроков сборной на Евро ночевал в отеле с женой
- Динамо – Лацио. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 25.09.2024
- Усик и его промоутерская компания прокомментировали фейковое сотрудничество с Playboy: Вы не имеете права
- Ольга Харлан снялась для Playboy Ukraine. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн