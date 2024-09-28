"Для меня было диким то, что я мог увидеть перед игрой или тренировкой": Васин - о выступлениях в Литве

Недавно украинский футболист Денис Васин завершил игровую карьеру. Одной из последних команд игрока была литовская "Йонава". Денис вспомнил этот период своей карьеры.

"Уровень футбола в Литве, конечно, значительно ниже, чем в Украине.

Для меня было диким то, что я мог увидеть перед игрой или тренировкой, как возле стадиона игроки спокойно стоят и сигареты курят, ни от кого не прячутся. Я был очень удивлен тем, что игроки могли просто не прийти на тренировку, не предупредив, потому что были на работе. Я не обвиняю их, конечно, это их жизнь, футбол для них это хобби.

Я пробыл там некоторое время, а потом начал сомневаться, что игры моей команды "чистые". Потому что когда мы проигрываем на 20-й минуте со счетом 0:3, а вратарь бросает мяч соперникам, возникают вопросы.

Потом еще пришел тренер с видением, с которым я не очень был согласен, я не мог это терпеть, просто развернулся и уехал", - сказал Васин.