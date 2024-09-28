Шацких - о поражении Динамо от Лацио: Ничего страшного, это первая игра

Бывший игрок "Динамо", а сейчас главный тренер "Пахтакора" Максим Шацких, прокомментировал поражение киевлян от "Лацио" (0:3) в 1-м туре Лиге Европы.

– Какие у вас впечатления относительно матча "Динамо" – "Лацио"?

– Понятно, что 0:3 – мало приятного. Думаю, что "Лацио" просто немного крепче, чуть быстрее. Те проблемы, о которых говорил главный тренер "Динамо" - такие ошибки на таком уровне не прощаются. Очевидно, он знает свои трудности. Денис Попов вылетел, новый защитник Брайан Себальос вылетел по ходу первого тайма… Пришлось вносить определенные коррективы. Что касается игры, то подходы были, моменты были. Старались атаковать, старались контролировать, но первый гол немного пошатнул, а потом два мяча подбили морально, я думаю.

– На ваш взгляд, в чем главная причина поражения? Это индивидуальные ошибки или просто более высокий уровень соперника?

– Просто "Лацио" был в этот день сильнее – и все. Понятно, что игра и результат состоят из ошибок. Если бы не допустили этих ошибок, то, возможно, игра сложилась бы по-другому. Но повторюсь, что "Лацио" был просто сильнее всех компонентов.

– У "Динамо" уже не в первом матче есть трудности с реализацией. Как вы думаете, как это серьезная неувязка?

– Что тут можно думать… Значит, мало создается моментов. Против "Лацио" были моменты, но реализация – это в некоторой степени индивидуальное мастерство. Может – одного игрока, может – группы игроков. Надеюсь, в ближайшее время они это исправят. Уровень немного выше у "Лацио", понимаете. Уровень сопротивления во внутреннем чемпионате – один, в еврокубках – он совсем другой. Возможно, мало таких матчей, чтобы хотя бы примерно подходили под уровень таких игр.

– Различные статистические ресурсы выделили в составе "Динамо" Владислава Кабаева. А кто вам больше всего понравился в составе "бело-синих"?

– Сложно по такой игре кого-то выделять. Все ребята старались. Я думаю, что они сделали максимум того, что они могут сейчас в игре такого уровня. Видно было, что они трудились, старались, старались, но, к сожалению, не всегда все удается и не всегда игра идет так, как нам этого хотелось бы. С "Лацио" сложилось так. Ничего страшного, это первая игра. Еще много игр, поэтому нужно делать выводы, анализировать и двигаться дальше.

– Такое поражение – не существенно ухудшает шансы "Динамо" на выход к следующей стадии? Ведь еще перед жеребьевкой было понятно, что "Лацио" – один из сильнейших соперников киевлян, и сейчас ключевые игры еще впереди…

– Конечно, еще играть и играть. Я сразу сказал, что там нет слабых команд. Просто уровень сопротивления немного разный. Плюс я думаю, что кадровые проблемы находятся. На данный момент в обороне очевидно, что они есть. Несколько другой уровень.

- Сможет ли "Динамо" извлечь для себя какой-то урок по матчу против "Лацио" на будущее?

– Каким уроком эта игра может стать? Никаким уроком… Я повторюсь, что ребята старались делать то, что они могут сейчас. Они не сидели в глухой обороне и не подбивались в аут. Они создавали какие-то моменты, подходы, эпизоды. То, что не забили – да, бывает такое. Повторюсь, это индивидуальное мастерство. Старались держать игру под контролем. Какой урок? Нет. Просто делать правильные выводы, забывать плохое и оставлять хорошее и двигаться дальше. Переезды и перелеты, поверьте, отнимают много сил и энергии. Дороги неблизкие сейчас, поэтому сейчас вернутся в чемпионат и нужно ехать обратно. Это все отнимает силы.