Президент Днепра-1 Юрий Береза назвал тех, кто виноват в расформировании команды

Президент "Днепра-1" Юрий Береза рассказал о том, кто вызвал развал команды.

"Так случилось, что за три года полномасштабной войны руководство превратило 'Днепр-1' или в какую-то аферу, или украли деньги и сбежали. Это мое личное мнение. Когда в клубе пришли Красников и Кучер - эта харьковская шайка. Вопрос в другом - кто были должностные лица 'Днепра-1'? Русол и Фридман. За финансовые вопросы отвечает коммерческий директор Фридман. Почему в 2022 году раз в неделю во время игр на международной арене клуб оплачивал тренерскому штабу счета на виски на более 100 000 гривен? Что это за тренеры такие? Спрашивайте Фридмана, потому что Береза в это время находился в Бахмуте, Северодонецке, Лисичанске, участвовал в Харьковской операции. Как и откуда я мог видеть, кто и за что платит? Поэтому вопрос не ко мне", — сказал Береза.