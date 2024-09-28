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Президент Днепра-1 Юрий Береза назвал тех, кто виноват в расформировании команды

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Высказался по поводу виновных функционеров в финансовых проблемах клуба

Президент Днепра-1 Юрий Береза назвал тех, кто виноват в расформировании команды

Фото: facebook.com/jury.bereza

Новина українською

Президент "Днепра-1" Юрий Береза рассказал о том, кто вызвал развал команды.

"Так случилось, что за три года полномасштабной войны руководство превратило 'Днепр-1' или в какую-то аферу, или украли деньги и сбежали. Это мое личное мнение. Когда в клубе пришли Красников и Кучер - эта харьковская шайка. Вопрос в другом - кто были должностные лица 'Днепра-1'? Русол и Фридман. За финансовые вопросы отвечает коммерческий директор Фридман. Почему в 2022 году раз в неделю во время игр на международной арене клуб оплачивал тренерскому штабу счета на виски на более 100 000 гривен? Что это за тренеры такие? Спрашивайте Фридмана, потому что Береза в это время находился в Бахмуте, Северодонецке, Лисичанске, участвовал в Харьковской операции. Как и откуда я мог видеть, кто и за что платит? Поэтому вопрос не ко мне", — сказал Береза.

Напомним, "Днепр-1" был основан 29 ноября 2015 года, а расформирован (главную и молодежную команды) 19 июля 2024 года. За период существования команды наибольшим достижением стали серебряные награды Украинской Премьер-лиги в сезоне 2022/23 годов и золотые Первой лиги в кампании 2018/19 гг.

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Юрий Береза Днепр-1
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Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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