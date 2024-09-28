  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "Когда доходит до дела - мы, украинцы, всегда их ставили на место": Морозюк - об опыте пересечения с россиянами
В тренде

"Когда доходит до дела - мы, украинцы, всегда их ставили на место": Морозюк - об опыте пересечения с россиянами

Общие новости

Мысли Николая о наших соседях

"Когда доходит до дела - мы, украинцы, всегда их ставили на место": Морозюк - об опыте пересечения с россиянами

Новина українською

Бывший украинский футболист Николай Морозюк рассказал, что думает о России и ее жителях.

- Это для меня не страна, это сброд какой-то. Честно, у меня были разные эмоции. Я вообще не могу понять, что это за народ. Если взять в общем, это масса каких-то дикарей.

Я просто знаю, потому что те люди, которые мне писали, - это больные люди. Реально это очень опасные люди для современного мира. Но мне почему-то кажется, мир не до конца это понимает - что именно выросло в этой яме.

- Это были твои знакомые россияне?

- Нет. У меня знакомых, кстати, вообще нет. Один человек, с которым я лично знаком, - мы с ним сейчас не общаемся, но только после того, когда я понял, чем дышит этот человек, что у него в голове, его позиция, взгляд на происходящее в нашей стране - тогда я мог как-то хотя бы для начала сидеть разговаривать.

- Вы про Красаву?

- Да. Это единственный человек с российским паспортом, с которым я контактировал. Вообще никаких друзей, никаких каких-то бывших игроков и так далее. Это больше какая-то подписота, возможно, случайная какая-то через инстаграм. Не знаю, или провоцировали, или хотели...

Там было разное. Я когда читал - ну, это даже дебил такого не пишет. Реально, это больные люди. Сначала я пробовал что-то объяснить - думаю: "А вдруг?". Нет, это клиника, просто выжигать это.

- Почему россияне такие трусливые, на ваш взгляд? И футболисты - ни одного почти публичного лица, которое осудило войну.

- Все на путинских деньгах, наверное. Опыт того, где я пересекался даже с футболистами-россиянами - они сами по себе ссыкуны. Они пафосные на публике: "Чё ты, где ты, а?" Когда доходит до дела - мы, украинцы, всегда их ставили на место.

Пересекались мы на отдыхе, на футбольных полях. Это показушники, но это я беру пафосных. А эта вся нищета... Все знают, что они делали здесь - те дикари, которые приходили.

По теме
yellow-arrow
Бывший гендиректор Днепра: Когда клуб прекращал свое футбольное существование, долги составляли около 50 миллионов евро
yellow-arrow
Матч претендентов на топ-места в таблице. Кривбасс и Александрия объявили стартовые составы
yellow-arrow
Президент Днепра-1 Юрий Береза назвал тех, кто виноват в расформировании команды
Николай Морозюк
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ua.tribuna.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
28.09.2024 в 12:15
+++
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
28.09.2024 в 12:15
+++
Ответить
0
0
storm_ua (Николаев)
28.09.2024 в 11:43
Согласен с Морозюком, рашизм надо выжигать. Это дерbмо не лечится. Мы тут тоже рашистов типа квашина регулярно унижаем, с хавном смешиваем, и как истинному путлеровцу ему это нравится))
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости