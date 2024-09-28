"Когда доходит до дела - мы, украинцы, всегда их ставили на место": Морозюк - об опыте пересечения с россиянами

Бывший украинский футболист Николай Морозюк рассказал, что думает о России и ее жителях.

- Это для меня не страна, это сброд какой-то. Честно, у меня были разные эмоции. Я вообще не могу понять, что это за народ. Если взять в общем, это масса каких-то дикарей.

Я просто знаю, потому что те люди, которые мне писали, - это больные люди. Реально это очень опасные люди для современного мира. Но мне почему-то кажется, мир не до конца это понимает - что именно выросло в этой яме.

- Это были твои знакомые россияне?

- Нет. У меня знакомых, кстати, вообще нет. Один человек, с которым я лично знаком, - мы с ним сейчас не общаемся, но только после того, когда я понял, чем дышит этот человек, что у него в голове, его позиция, взгляд на происходящее в нашей стране - тогда я мог как-то хотя бы для начала сидеть разговаривать.

- Вы про Красаву?

- Да. Это единственный человек с российским паспортом, с которым я контактировал. Вообще никаких друзей, никаких каких-то бывших игроков и так далее. Это больше какая-то подписота, возможно, случайная какая-то через инстаграм. Не знаю, или провоцировали, или хотели...

Там было разное. Я когда читал - ну, это даже дебил такого не пишет. Реально, это больные люди. Сначала я пробовал что-то объяснить - думаю: "А вдруг?". Нет, это клиника, просто выжигать это.

- Почему россияне такие трусливые, на ваш взгляд? И футболисты - ни одного почти публичного лица, которое осудило войну.

- Все на путинских деньгах, наверное. Опыт того, где я пересекался даже с футболистами-россиянами - они сами по себе ссыкуны. Они пафосные на публике: "Чё ты, где ты, а?" Когда доходит до дела - мы, украинцы, всегда их ставили на место.

Пересекались мы на отдыхе, на футбольных полях. Это показушники, но это я беру пафосных. А эта вся нищета... Все знают, что они делали здесь - те дикари, которые приходили.