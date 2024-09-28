Бывший гендиректор Днепра: Когда клуб прекращал свое футбольное существование, долги составляли около 50 миллионов евро

Бывший генеральный директор "Днепра" Андрей Стеценко рассказал о существующих долгах клуба перед футболистами и тренерским штабом.

"Я давно не интересуюсь этим вопросом. В свое время, когда клуб прекращал свое футбольное существование, долги "Днепра" составляли около 50 миллионов евро.

Но после этого по многим искам, которые были к нам со стороны футболистов, тренеров с ними, истекли сроки давности, они, скорее всего, аннулированы. Но сумма наверняка остается весомой, какая конкретная цифра, не скажу. Надо поднимать все документы, подсчитывать. Но не вижу в этом необходимости - никто эти цифры не запрашивает.

Никто не обращался с предложением возродить клубы. Даже намерений таких не было. Закончилась и история с платежами солидарности. Как только клуб исключили из всех футбольных институтов, платеж солидарности, на которые мог претендовать "Днепр", шли в Федерацию футбола Украины - таковы правила.

Академия от нас отделилась давно. Сейчас это отдельное юридическое лицо, поэтому не могу сказать, как с этим дела", - сказал Стеценко.