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"Я всегда старался стоять на ногах": Коноплянка - о симуляциях

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Фанаты не любят наигранности

"Я всегда старался стоять на ногах": Коноплянка - о симуляциях

Новина українською

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал как относится к симуляциям в футболе.

"Я так не люблю это делать. Я становлюсь на место фанатов, которые сидят и смотрят. Я старался не падать. Я не люблю и старался не симулировать. Если я знаю, что могу пробежать дальше, и меня даже кто-то ударил, я буду бежать, потому что знаю, что из этого может быть какой-то хороший момент, из которого можно забить гол. Поэтому я всегда старался стоять на ногах", - сказал Коноплянка.

Футболист провел 87 матчей в составе сборной Украины, забив 21 гол. Завершил карьеру в статусе третьего бомбардира в истории "сине-желтых".

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Источник:
ua.tribuna.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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