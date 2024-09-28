"Я всегда старался стоять на ногах": Коноплянка - о симуляциях

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал как относится к симуляциям в футболе.

"Я так не люблю это делать. Я становлюсь на место фанатов, которые сидят и смотрят. Я старался не падать. Я не люблю и старался не симулировать. Если я знаю, что могу пробежать дальше, и меня даже кто-то ударил, я буду бежать, потому что знаю, что из этого может быть какой-то хороший момент, из которого можно забить гол. Поэтому я всегда старался стоять на ногах", - сказал Коноплянка.