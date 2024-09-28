Коноплянка назвал трех лучших на его взгляд футболистов современности
Составил свой рейтинг
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка назвал тройку лучших игроков современного футбола по собственному усмотрению:
"Не могу не отметить Месси. Сколько бы ему лет ни было, для меня он и в 40 лет будет одним из топов. Вторым для меня является Мбаппе, хотя на Евро он меня разочаровал. А третий - это Холанд. Как страйкер, он очень мощный".
Напомним, Коноплянка начал выступления на взрослом уровне в 2007 году за "Днепр", а его последний клуб, за который он выступал, — румынский "ЧФР Клуж".
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