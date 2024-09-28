Коноплянка назвал трех лучших на его взгляд футболистов современности

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка назвал тройку лучших игроков современного футбола по собственному усмотрению:

"Не могу не отметить Месси. Сколько бы ему лет ни было, для меня он и в 40 лет будет одним из топов. Вторым для меня является Мбаппе, хотя на Евро он меня разочаровал. А третий - это Холанд. Как страйкер, он очень мощный".