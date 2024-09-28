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Коноплянка назвал трех лучших на его взгляд футболистов современности

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Коноплянка назвал трех лучших на его взгляд футболистов современности

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка назвал тройку лучших игроков современного футбола по собственному усмотрению:

"Не могу не отметить Месси. Сколько бы ему лет ни было, для меня он и в 40 лет будет одним из топов. Вторым для меня является Мбаппе, хотя на Евро он меня разочаровал. А третий - это Холанд. Как страйкер, он очень мощный".

Напомним, Коноплянка начал выступления на взрослом уровне в 2007 году за "Днепр", а его последний клуб, за который он выступал, — румынский "ЧФР Клуж".

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Евгений Коноплянка
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Источник:
kONOPLAY
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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