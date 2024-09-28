Береза: Нанял компанию юристов, которые разгребают то, что натворили конюхи Коломойского в Днепре-1
Опять обвинил Фридмана и Русола
Фото: facebook.com/jury.bereza
Почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза рассказал о текущем статусе клуба, а также о том, какие проводит работы после расформирования команд.
- Какова ситуация с "Днепром-1" на сегодня?
- До тех пор, пока я не сниму погоны, не могу ничего особо комментировать, хотя эмоций и много. Нанял компанию юристов, которые разгребают то, что натворили конюхи Коломойского в "Днепре-1". Я примерно понимаю, в чем проблема, но еще не до конца. Поэтому от конкретных обвинений и обращений в футбольные инстанции и правоохранительные органы пока воздерживаюсь.
Я и мой сын Максим в феврале 2022 года ушли добровольцами на войну, поэтому с тех пор не было возможности следить за событиями в клубе.
- Можно подробнее, какую проверку проводят юристы? На предмет вывода средств из клуба?
- Да. Почему, например в 2021 году бюджет клуба был 70 миллионов, а в 2022, когда была война, стал 260? А в 2023 году вообще - 600. Откуда деньги? Кто утверждал бюджет, кто брал деньги, под что брали деньги и главный вопрос - у кого брали деньги и на каких условиях?
Такие вопросы надо задавать не мне, а конюху Коломойского - Фридману. Ему рано или поздно придется отвечать. Под что брали деньги? За какие достижения? Выиграли Лигу Чемпионов или что-то подобное? Этого не видел, однако видел счета из отелей, где за виски выставляли более 100 000 гривен.
Есть еще "великий генеральный директор Карпат" Русол, его также спрашивайте. Где деньги и под что брались? 260 и 600 миллионов в стране, в которой война. Спрашивайте этих двух, а не меня, потому что я находился три года на войне.
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