Коноплянка – о своем варианте релакса: Всегда есть бутылка свежего пивка

Бывший футболист сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал, как он может отдыхать.

“Всегда есть бутылка свежего пивка. Это окей, это релакс. Это мы все люди, это нужно делать.

Может кто-то скажет: "А я хочу в тренажерный зал пойти, еще подкачаться, и я так сейчас подниму настроение". Кто как”, – сказал Коноплянка.