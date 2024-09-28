Коноплянка – о своем варианте релакса: Всегда есть бутылка свежего пивка
Старая школа футбола
Фото: Fotbal Club CFR 1907 CLUJ
Бывший футболист сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал, как он может отдыхать.
“Всегда есть бутылка свежего пивка. Это окей, это релакс. Это мы все люди, это нужно делать.
Может кто-то скажет: "А я хочу в тренажерный зал пойти, еще подкачаться, и я так сейчас подниму настроение". Кто как”, – сказал Коноплянка.
Недавно Евгений завершил карьеру футболиста и сейчас занимается агентской деятельностью.
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Источник:kONOPLAY
Опубликовал: Максим Кучер
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