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Коноплянка – о своем варианте релакса: Всегда есть бутылка свежего пивка

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Коноплянка – о своем варианте релакса: Всегда есть бутылка свежего пивка

Фото: Fotbal Club CFR 1907 CLUJ

Новина українською

Бывший футболист сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал, как он может отдыхать.

“Всегда есть бутылка свежего пивка. Это окей, это релакс. Это мы все люди, это нужно делать.

Может кто-то скажет: "А я хочу в тренажерный зал пойти, еще подкачаться, и я так сейчас подниму настроение". Кто как”, – сказал Коноплянка.

Недавно Евгений завершил карьеру футболиста и сейчас занимается агентской деятельностью.

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Источник:
kONOPLAY
Опубликовал: Максим Кучер
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