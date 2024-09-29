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Андрею Шевченко – 48 лет: что вы знаете о легенде Динамо? Квиз от UA-Футбол

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Делитесь самыми яркими воспоминаниями из карьеры выдающегося форварда в комментариях

Андрею Шевченко – 48 лет: что вы знаете о легенде Динамо? Квиз от UA-Футбол

УАФ

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

29 сентября легендарный украинский форвард Андрей Шевченко празднует свое 48-летие.

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Мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы знаете карьеру легенды "Динамо" как игрока, и как тренера, пройдя наш квиз.

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Андрей Шевченко квиз от UA-Футбол
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