Андрею Шевченко – 48 лет: что вы знаете о легенде Динамо? Квиз от UA-Футбол
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УАФ
29 сентября легендарный украинский форвард Андрей Шевченко празднует свое 48-летие.
Мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы знаете карьеру легенды "Динамо" как игрока, и как тренера, пройдя наш квиз.
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